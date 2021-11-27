В «Ростове» не подтвердили уход Мамаева зимой

Пресс-атташе «Ростова» Борис Асанов отреагировал на информацию о грядущем уходе из клуба полузащитника Павла Мамаева.

Контракт 33-летнего футболиста истекает в декабре.

«Мы не комментируем подробности контрактов игроков команды. У Мамаева действующее соглашение с «Ростовом». Официальная информация всегда появляется на нашем сайте», – сказал Асанов.