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    В «Ростове» не подтвердили уход Мамаева зимой

    Пресс-атташе «Ростова» Борис Асанов отреагировал на информацию о грядущем уходе из клуба полузащитника Павла Мамаева.

    Контракт 33-летнего футболиста истекает в декабре.

    «Мы не комментируем подробности контрактов игроков команды. У Мамаева действующее соглашение с «Ростовом». Официальная информация всегда появляется на нашем сайте», – сказал Асанов.

    • «Ростов» подписал Мамаева в сентябре 2019 года.
    • С тех пор хавбек провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
    • С 26 сентября он не играет из-за травмы ахиллова сухожилия.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22996

      vladimir-7 2 часа назад

      Паша без команды не останется.

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