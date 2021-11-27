В «Ростове» не подтвердили уход Мамаева зимой

Пресс-атташе «Ростова» Борис Асанов отреагировал на информацию о грядущем уходе из клуба полузащитника Павла Мамаева.
Контракт 33-летнего футболиста истекает в декабре.
«Мы не комментируем подробности контрактов игроков команды. У Мамаева действующее соглашение с «Ростовом». Официальная информация всегда появляется на нашем сайте», – сказал Асанов.
- «Ростов» подписал Мамаева в сентябре 2019 года.
- С тех пор хавбек провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- С 26 сентября он не играет из-за травмы ахиллова сухожилия.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»