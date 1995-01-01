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    Вальверде может временно возглавить «МЮ», а позже перейти на постоянную работу

    «Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера.

    По информации The Guardian, боссы клуба рассматривают на эту роль экс-тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

    Английский клуб уже провел переговоры с 57-летним испанцем и обсудил с ним возможность перехода в будущем на постоянную работу в «МЮ». Вальверде также назвал футболистов, которыми хотел бы усилить состав.

    • «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.
    • Исполняющим обязанности норвежца стал Майкл Кэррик.
    • Вальверде не тренирует с января 2020 года.

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    Источник: The Guardian

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