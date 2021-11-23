Вальверде может временно возглавить «МЮ», а позже перейти на постоянную работу

«Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера.

По информации The Guardian, боссы клуба рассматривают на эту роль экс-тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Английский клуб уже провел переговоры с 57-летним испанцем и обсудил с ним возможность перехода в будущем на постоянную работу в «МЮ». Вальверде также назвал футболистов, которыми хотел бы усилить состав.