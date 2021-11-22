RMC Sport: Почеттино останется в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не собирается уходить с занимаемого поста.
Появившаяся ранее информация о готовности аргентинца возглавить «Манчестер Юнайтед» не соответствует действительности.
RMC Sport сообщает, что 49-летний специалист не просил руководство парижан отпустить его в Англию, а представители «МЮ» не обращались в клуб по данному вопросу.
- Почеттино тренирует «ПСЖ» с января.
- Его контракт действует до 2023 года.
- «Юнайтед» ищет замену уволенному Уле-Гуннару Сульшеру.
Источник: RMC Sport