RMC Sport: Почеттино останется в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не собирается уходить с занимаемого поста.

Появившаяся ранее информация о готовности аргентинца возглавить «Манчестер Юнайтед» не соответствует действительности.

RMC Sport сообщает, что 49-летний специалист не просил руководство парижан отпустить его в Англию, а представители «МЮ» не обращались в клуб по данному вопросу.