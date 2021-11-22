Карпин: «Я обыкновенный тренер, ничего сверхъестественного»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему именно он возглавил национальную команду.
«Тренер я такой же, каким был как игрок, – обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Почему выбрали меня – это не ко мне вопрос.
Внутреннего диалога о том, заслужил или нет, у меня не было. Выбор пал на меня, потому что, может, никого больше не было. Не знаю», – сказал Карпин.
- Сборная России сменила тренера в июле этого года.
- Карпин стал заменой для отправленного в отставку Станислава Черчесова.
- Команда под руководством 52-летнего специалиста выиграла 5 из 7 матчей.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»