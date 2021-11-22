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  • Карпин: «Я обыкновенный тренер, ничего сверхъестественного»

Карпин: «Я обыкновенный тренер, ничего сверхъестественного»

22 ноября 2021, 10:41
17

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему именно он возглавил национальную команду.

«Тренер я такой же, каким был как игрок, – обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Почему выбрали меня – это не ко мне вопрос.

Внутреннего диалога о том, заслужил или нет, у меня не было. Выбор пал на меня, потому что, может, никого больше не было. Не знаю», – сказал Карпин.

  • Сборная России сменила тренера в июле этого года.
  • Карпин стал заменой для отправленного в отставку Станислава Черчесова.
  • Команда под руководством 52-летнего специалиста выиграла 5 из 7 матчей.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (17)
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sochi-2013
1637571201
Да, заголовок, конечно, супер!)))
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vladimir-7
1637573557
Ты действительно обыкновенный тренеришка производственной гимнастики на заводе в 11 часов.
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derrik2000
1637574006
Валера ещё к тому же и скромный: "Внутреннего диалога о том, заслужил или нет, у меня не было. Выбор пал на меня, потому что, может, никого больше не было." Хотя это ценное человеческое качество скромность - я всегда в нём отмечал. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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alex1951
1637574899
Ладно не прибедняйся.....Пора начинать работать......А то все сказки....сказочники........ Валера ,время летит быстро,тебе индульгенцию выдали до марта месяца,так будь добр ,впрягайся и хватит болтать......Удачи.
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NewLife
1637575286
"Я обыкновенный тренер, ничего сверхъестественного", но у меня необыкновенный сверхъестественный гонор и бздиловатость, из-за этого я никогда не отвечаю по существу поставленногор вопроса.
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fhnv
1637580027
Да уж сто раз лучше ,чем этот высокомерный стасик
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paracetamol
1637581439
Мы тоже, Валера, ничего сверхъестественного не заметили, кроме кудрей.
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GammiD
1637582883
Игроком ты был крутым Валера! А тренер да, средний.
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neveldomha
1637583434
Да Валера - ты тренеришка.
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ААМ
1637588944
Да уж слишком обыкновенный тренер. Игрок был лучше, но на Дзюбу не тянул.
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