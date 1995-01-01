Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Карпин: «Я обыкновенный тренер, ничего сверхъестественного»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему именно он возглавил национальную команду.

    «Тренер я такой же, каким был как игрок, – обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Почему выбрали меня – это не ко мне вопрос.

    Внутреннего диалога о том, заслужил или нет, у меня не было. Выбор пал на меня, потому что, может, никого больше не было. Не знаю», – сказал Карпин.

    • Сборная России сменила тренера в июле этого года.
    • Карпин стал заменой для отправленного в отставку Станислава Черчесова.
    • Команда под руководством 52-летнего специалиста выиграла 5 из 7 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5624

      sochi-2013 26 минут назад

      Да, заголовок, конечно, супер!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4587

      Semenycch 1 час назад

      Это потрясающе! Он сам подтверждает, что он говно! В его устах слово обыкновенный можно перевести на Русский, как говно! Недоумки из РФС, для 150 миллионной страны важен выход сборной на ЧМ, пригласите в сборную отличного тренера, можно из-за границы! В Италии тьма тьмущая отличных тренеров.
      Ассоциация: сидят руководители РФС и рассуждают, этот говно тренер и этот говно, а этот не говно, но в Казахстан уехал, вот этот не говно, но очень старенький, вот еще не говно, но этого Зенит не отпустит и вот этот не говно, но с Рубином будет трудно договориться, а вот это говно из Ростова и клуб в зоне вылета и оно само согласно, давайте назначим его...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91347
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68183
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru