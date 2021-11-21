Гилерме – фанатам после поражения от «Ахмата»: «Извиняюсь. У нас идет период адаптации к Гисдолю»

Капитан «Локомотива» Гилерме подошел к болельщикам после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). С 35-й минуты москвичи играли в меньшинстве.

«У нас все травмированные, красные, жeлтые. Это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле. У нас сейчас идeт период адаптации к новому тренеру. Я понимаю, вы имеете право с нас требовать. Я просто могу сказать «извиняюсь», но что делать», – обратился Гилерме.

«Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

На следующей неделе «Локомотив» примет в Лиге Европы «Лацио» (25 ноября).

Следующий соперник по РПЛ – «Арсенал» (29 ноября).