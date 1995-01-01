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    Гилерме – фанатам после поражения от «Ахмата»: «Извиняюсь. У нас идет период адаптации к Гисдолю»

    Капитан «Локомотива» Гилерме подошел к болельщикам после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). С 35-й минуты москвичи играли в меньшинстве.

    «У нас все травмированные, красные, жeлтые. Это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле. У нас сейчас идeт период адаптации к новому тренеру. Я понимаю, вы имеете право с нас требовать. Я просто могу сказать «извиняюсь», но что делать», – обратился Гилерме.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
    • На следующей неделе «Локомотив» примет в Лиге Европы «Лацио» (25 ноября).
    • Следующий соперник по РПЛ – «Арсенал» (29 ноября).

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    Источник: инстаграм «Локомотива»

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