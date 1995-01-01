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    Кержаков – о матче с «Зенитом»: «Главное – не уступить психологически до игры»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

    – Для нас нет в РПЛ ни одного неудобного соперника. «Зенит» – в том числе.

    – В прошлом сезоне «Зенит» играл в четыре защитника. В этом – с тремя центральными. Упростит ли это вам или усложнит задачу?

    – Матч с «Зенитом» – игра против чемпиона последних трех сезонов. Поэтому неважно, по какой схеме будет играть наш соперник. Предстоящий поединок станет серьезной проверкой для нас, как и все предыдущие.

    Главное, с психологической точки зрения, не уступить «Зениту» до игры. Но я верю в своих ребят, мы сможем подготовиться к игре с позиции психологии.

    • «Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня, 19 ноября.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      Конопляных дел мастер 13 минут назад

      Для Кержа сегодня экзамен. Удачи ему, но победы и ничью сегодня не желаю. С остальными командами пожалуйста.

      1
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      Рейтинг: +17479

      derrik2000 16 минут назад

      Вот это правильно: главное - психологический настрой.
      А то, что ребята из Нижнего могут БЕГАТЬ весь матч - даже на морально-волевых =- сомнений лично у меня нет.
      Да и Зенит обычно с командами такого уровня играет так же, как и они.
      Так что - ПОБЕДЫ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ!

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