Кержаков – о матче с «Зенитом»: «Главное – не уступить психологически до игры»

Для Кержа сегодня экзамен. Удачи ему, но победы и ничью сегодня не желаю. С остальными командами пожалуйста.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
– Для нас нет в РПЛ ни одного неудобного соперника. «Зенит» – в том числе.
– В прошлом сезоне «Зенит» играл в четыре защитника. В этом – с тремя центральными. Упростит ли это вам или усложнит задачу?
– Матч с «Зенитом» – игра против чемпиона последних трех сезонов. Поэтому неважно, по какой схеме будет играть наш соперник. Предстоящий поединок станет серьезной проверкой для нас, как и все предыдущие.
Главное, с психологической точки зрения, не уступить «Зениту» до игры. Но я верю в своих ребят, мы сможем подготовиться к игре с позиции психологии.
- «Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня, 19 ноября.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.
Кержаков сводил «Нижний Новгород» в Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»