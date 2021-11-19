Кержаков – о матче с «Зенитом»: «Главное – не уступить психологически до игры»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Для нас нет в РПЛ ни одного неудобного соперника. «Зенит» – в том числе.

– В прошлом сезоне «Зенит» играл в четыре защитника. В этом – с тремя центральными. Упростит ли это вам или усложнит задачу?

– Матч с «Зенитом» – игра против чемпиона последних трех сезонов. Поэтому неважно, по какой схеме будет играть наш соперник. Предстоящий поединок станет серьезной проверкой для нас, как и все предыдущие.

Главное, с психологической точки зрения, не уступить «Зениту» до игры. Но я верю в своих ребят, мы сможем подготовиться к игре с позиции психологии.

«Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня, 19 ноября.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.

Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.

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