Кержаков сводил «Нижний Новгород» в Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

Футболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода» посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», – сообщил твиттер «Нижнего Новгорода».
- «Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня, 19 ноября.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.
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Источник: твиттер «Нижнего Новгорода»