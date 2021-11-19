Кержаков сводил «Нижний Новгород» в Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

Футболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода» посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», – сообщил твиттер «Нижнего Новгорода».

«Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня, 19 ноября.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.

Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.