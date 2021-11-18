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    Кержаков сводил «Нижний Новгород» в Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

    Футболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода» посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», – сообщил твиттер «Нижнего Новгорода».

    • «Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня, 19 ноября.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Нижнего Новгорода»

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    Сегодня, 09:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5255

      Давид59 1 час назад

      Культур-мультур говоришь? В трениках на балет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1388

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Не позорились бы. В Мариинку можно было и костюмчики надеть. Это вам не Масквабад, чтобы бродить в тренеках и кроссовках. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +940

      Taps > ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Не переживай, внутрь этих гопников не пустили.
      Посмотрели снаружи куда приличные люди ходят.

      0
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