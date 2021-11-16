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  • Литвинов – о борьбе «Спартака» за чемпионство в этом сезоне: «Думаю, это реально»

Литвинов – о борьбе «Спартака» за чемпионство в этом сезоне: «Думаю, это реально»

16 ноября 2021, 16:18
23

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что его команда еще не потеряла шансы выиграть чемпионат России-2021/22.

– Чего хочешь добиться со «Спартаком»?

Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках.

– В этом сезоне еще реально побороться за чемпионство?

Думаю, да.

  • «Спартак» набрал 19 очков в 14 турах РПЛ.
  • Команда идет на 9-м месте в таблице лиги.
  • Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

Литвинов – о поражении 1:7 от «Зенита»: «Ужаснее дня в моей карьере не было»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (23)
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piligrim1986
1637069158
печальбеда
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Plyash
1637069225
Вроде адекватный малый,а такую чухню несёт.Хотелка обломится,при всём уважении к игрокам Спартака.В Еврокубки попасть на следующий сезон - верхний предел мечтаний. Руслан,просыпайся давай.
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Fusballer
1637069861
Не в этом сезоне. Да и в ближайших других сомнительно с таким подходом к организации и управлению клубом.
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порт
1637069913
Вам бы девятое место удержать.
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haxxproxx
1637072831
Ну что тут сказать, какой клуб, такие и игроки... Как говорится, остановите я сойду...
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Старикан
1637074278
Бл-дь, и ведь это не единственный в Спартаке, который такую хню городит... Когда же это пи.здабольство заончится?
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slavа0508
1637074835
раз за разом наши футболисты показывают нулевой уровень интеллекта , лучше бы рот не открывали ,,,,
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derrik2000
1637076219
Посмотришь на "высоко интеллектуальную" физиономию Литвинова и подумаешь: "Человек дело говорит". ))
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Бухбух
1637076538
Для Спартака главное щас - в стыки не попасть, разрыв всего-то 5 очков.
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CSKA471
1637086527
Хватит уберите этих подхалимов с паспортом!!!они только лизать и заглатывать готовы, выпридыш, реально это, реальнией тебя на луну отправить осел
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