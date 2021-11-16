Литвинов – о борьбе «Спартака» за чемпионство в этом сезоне: «Думаю, это реально»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что его команда еще не потеряла шансы выиграть чемпионат России-2021/22.
– Чего хочешь добиться со «Спартаком»?
– Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках.
– В этом сезоне еще реально побороться за чемпионство?
– Думаю, да.
- «Спартак» набрал 19 очков в 14 турах РПЛ.
- Команда идет на 9-м месте в таблице лиги.
- Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.
Литвинов – о поражении 1:7 от «Зенита»: «Ужаснее дня в моей карьере не было»
Источник: Sport24