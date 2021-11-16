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    Литвинов – о борьбе «Спартака» за чемпионство в этом сезоне: «Думаю, это реально»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что его команда еще не потеряла шансы выиграть чемпионат России-2021/22.

    – Чего хочешь добиться со «Спартаком»?

    Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках.

    – В этом сезоне еще реально побороться за чемпионство?

    Думаю, да.

    • «Спартак» набрал 19 очков в 14 турах РПЛ.
    • Команда идет на 9-м месте в таблице лиги.
    • Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

    Литвинов – о поражении 1:7 от «Зенита»: «Ужаснее дня в моей карьере не было»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5771

      порт 16 минут назад

      Вам бы девятое место удержать.

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      Рейтинг: +9534

      Fusballer 17 минут назад

      Не в этом сезоне. Да и в ближайших других сомнительно с таким подходом к организации и управлению клубом.

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      Рейтинг: +3910

      FENIX-SL 21 минуту назад

      чемпионство в сортах *овна?

      0
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      Рейтинг: +9451

      playsh 28 минут назад

      Вроде адекватный малый,а такую чухню несёт.Хотелка обломится,при всём уважении к игрокам Спартака.В Еврокубки попасть на следующий сезон - верхний предел мечтаний.
      Руслан,просыпайся давай.

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      Рейтинг: +7484

      piligrim1986 29 минут назад

      печальбеда

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