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    Семин: «Нападают на Карпина: пять матчей выиграл – был хороший, один проиграл – уже плох»

    Бывший тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не заслуживает критики за поражение от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

    «Болельщики нападают на Кудряшова? У нас вообще на своих очень сильно нападают.

    Нападают на Карпина: пять матчей выиграл – был хороший, один проиграл – уже плохо. Мы любим нападать, и в самой сложной ситуации не помогаем, чтобы выбраться из сложной ситуации», – сказал Семин.

    • Россия заняла 2-е место в группе и вышла в стыки.
    • Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.
    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

    Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1171

      zarsm 16 минут назад

      Это менталитет русских обезьян) Нормальные люди ведут себя адекватно

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