Семин: «Нападают на Карпина: пять матчей выиграл – был хороший, один проиграл – уже плох»

Бывший тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не заслуживает критики за поражение от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

«Болельщики нападают на Кудряшова? У нас вообще на своих очень сильно нападают.

Нападают на Карпина: пять матчей выиграл – был хороший, один проиграл – уже плохо. Мы любим нападать, и в самой сложной ситуации не помогаем, чтобы выбраться из сложной ситуации», – сказал Семин.

Россия заняла 2-е место в группе и вышла в стыки.

Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.

Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»