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  • Семин: «Нападают на Карпина: пять матчей выиграл – был хороший, один проиграл – уже плох»

Семин: «Нападают на Карпина: пять матчей выиграл – был хороший, один проиграл – уже плох»

15 ноября 2021, 18:24
9

Бывший тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не заслуживает критики за поражение от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

«Болельщики нападают на Кудряшова? У нас вообще на своих очень сильно нападают.

Нападают на Карпина: пять матчей выиграл – был хороший, один проиграл – уже плохо. Мы любим нападать, и в самой сложной ситуации не помогаем, чтобы выбраться из сложной ситуации», – сказал Семин.

  • Россия заняла 2-е место в группе и вышла в стыки.
  • Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года.
  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Семин – о стыках ЧМ: «Нужно поддержать сборную. Должны перенести один или два тура РПЛ»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Семин Юрий Карпин Валерий
Комментарии (9)
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zarsm
1636990328
Это менталитет русских обезьян) Нормальные люди ведут себя адекватно
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владимир миронов
1636992285
Старая русская традиция.Сделал хорошо--царь и бог, только стоит оступиться--съедят с го..ом.
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edw7777
1636998824
Ну это очень по-нашему, по-русски.
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R_a_i_n
1637001053
Нападают-то только наши друзья с Невы только или почти...
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neveldomha
1637009250
Семин, но посмотри как были выиграны эти матчи. Ни у кого язык не поднимется сказать, что он их выиграл по игре, за счёт тактики, каких то нестандартных решений. Нашей команде просто неимоверно везло. Не пори чушь.
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serglider
1637033156
Ну, а как иначе, Юрич? Нафига было рвать жилы в предыдущих играх, что бы слить игру в последней, решающей, при чем так бездарно! При чем большой сверхзадачи, не стояло, нужно было не проиграть! Опять же, нахрена тогда Карпин в сборную поперся? Срубить бабла или вывести сборную на ЧМ? Его же не просто так назначили, а поставили конкретную задачу! Он эту задачу не выполнил, значит что он должен сделать? В чем тогда разница между ним и овцеводом? Вот они два голубчика, рядом! Просрали все турниры и бла-бла-бла, бла-бла-бла... Тем более пост фактум, для него все ясно и понятно вдруг стало... Мы не могли то, проблема в том... Так ты решай эти проблемы, добивайся результата, а проигрывать со счетом 0 : 3 лучше чем 0 : 1, как он теперь "запел" может любой тренер на его месте, причем не за 700К евротугриков, а 700К деревянных...
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