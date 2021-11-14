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«Фенербахче» хочет купить Азмуна у «Зенита» за 2-3 миллиона

14 ноября 2021, 23:49
9

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Takvim, 26-летнего иранца хочет купить «Фенербахче». Турецкий клуб не намерен дожидаться лета, когда Азмун станет свободным агентом, и хочет приобрести форварда зимой за 2-3 миллиона евро.

  • Иранец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
  • В 100 матчах он забил 61 гол и сделал 23 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Арустамян: «Аталанта» ближе всех к подписанию Азмуна»

Источник: Takvim

Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Фенербахче Зенит Азмун Сердар
Комментарии (9)
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Hektor 84
1636923707
Турки решили по троллить члинит)))
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somn
1636952819
Совсем турки сдурели? Они бы ещё с шапкой пришли.
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paracetamol
1636965598
Насмешили... Турки или дурки?
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zigbert
1636980868
Азмун в разы стоит дороже. Но Зениту надо торопиться с продлением его контракта.
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Завулон new new
1636994287
У него лошади в 5 раз больше стоят.
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Ганнибал Лектор
1636995634
За 2-3 миллиона они только губозакаточную машинку могут купить)
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Давид59
1637005736
Ax-ха-ха!!! Он же в трансфермаркте почти на порядок больше стоит! За такие деньги Зенит им может его футболку с автографом предложить.
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