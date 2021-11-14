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    «Фенербахче» хочет купить Азмуна у «Зенита» за 2-3 миллиона

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    По информации Takvim, 26-летнего иранца хочет купить «Фенербахче». Турецкий клуб не намерен дожидаться лета, когда Азмун станет свободным агентом, и хочет приобрести форварда зимой за 2-3 миллиона евро.

    • Иранец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • В 100 матчах он забил 61 гол и сделал 23 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: Takvim

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

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    14.11.2021 23:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12785

      Hektor 84 1 час назад

      Турки решили по троллить члинит)))

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