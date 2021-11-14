«Фенербахче» хочет купить Азмуна у «Зенита» за 2-3 миллиона

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации Takvim, 26-летнего иранца хочет купить «Фенербахче». Турецкий клуб не намерен дожидаться лета, когда Азмун станет свободным агентом, и хочет приобрести форварда зимой за 2-3 миллиона евро.
- Иранец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
- В 100 матчах он забил 61 гол и сделал 23 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
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Источник: Takvim
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