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Арустамян: «Аталанта» ближе всех к подписанию Азмуна»

11 ноября 2021, 10:58
7

Журналист Нобель Арустамян рассказал о вариантах продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Одна из главных интриг РПЛ – где продолжит карьеру Сердар Азмун, контракт которого истекает следующим летом. «Зенит» в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, кажется, в Петербурге уже с этим смирились.

Буквально на днях главное французское издание L’Equipe написало, что к варианту с иранцем вернулся «Лион». Но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас «Аталанта».

Недавно два скаута бергамасков даже специально прилетали в Петербург на домашний матч «Зенита» с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату: он такой же прыгучий и хорошо играет головой.

В любом случае переезд Азмуна в Бергамо – вопрос пока открытый. Чтобы он состоялся, должно совпасть несколько факторов», – сообщил Арустамян.

  • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аталанта Зенит Азмун Сердар Арустамян Нобель
Комментарии (7)
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vladimir-7
1636620625
Зенит лишился хорошего заработка на продаже Азмуна, затянули вопрос с продажей игрока, считали куда он денется, дадим денег и никуда не уйдет, а вот Азмун, как выясняется, думает иначе.
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Hektor 84
1636630627
Ближе всех к подписанию асмунка его дружок шлюпа
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alefreddy
1636630832
бесплатно уйдет уже скоро можно с ним подписывать контракт
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Garrincha58
1636631972
кто ещё желает Сердарчика
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Томик
1636632580
Потом выяснится, что все это истории, выдуманные так называемыми журналистами. А Азмун собрался ещё лет пять за "Зенит" играть. Ну а если ехать куда-нибудь в Европу в футбол играть, то уж точно не в "Аталанту". Что на лавке сидеть, что выходить на поле надо за условный "Милан", а не за это неизвестное никому образование. А то и вспомнить даже нечего будет. Леша вон в курсе. - Папа, где ты играл? - В "Аталанте"? - ?...А с кем? - Там один украинец был, широко известный в узких кругах. Он по воротам умел бить!" Даже "Зенит" в разы больше всего выиграл.
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paracetamol
1636633959
За 25 лямов можно загнать. Мостовой не хуже на его месте будет!
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Вомбат
1636642092
В феврале никто больше 7-8 млн евро не даст за форварда, который стоит 25 и у которого летом заканчивается контракт. А что Зениту эти 7 млн евро, если на кону будет успешное выстпуление в ЛЕ? Подписать новый контракт Азмун отказался окончательно. А задаром его многие команды готовы взять. Вот он летом 2022 года и уйдет.
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