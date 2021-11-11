Арустамян: «Аталанта» ближе всех к подписанию Азмуна»

Журналист Нобель Арустамян рассказал о вариантах продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Одна из главных интриг РПЛ – где продолжит карьеру Сердар Азмун, контракт которого истекает следующим летом. «Зенит» в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, кажется, в Петербурге уже с этим смирились.

Буквально на днях главное французское издание L’Equipe написало, что к варианту с иранцем вернулся «Лион». Но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас «Аталанта».

Недавно два скаута бергамасков даже специально прилетали в Петербург на домашний матч «Зенита» с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату: он такой же прыгучий и хорошо играет головой.

В любом случае переезд Азмуна в Бергамо – вопрос пока открытый. Чтобы он состоялся, должно совпасть несколько факторов», – сообщил Арустамян.