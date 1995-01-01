Арустамян: «Аталанта» ближе всех к подписанию Азмуна»

Сердар с Зенитом возьмёт ещё одно чемпионство и пусть уходит бесплатно. Он свой контракт отработал с лихвой. Гыгыгы
Журналист Нобель Арустамян рассказал о вариантах продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
«Одна из главных интриг РПЛ – где продолжит карьеру Сердар Азмун, контракт которого истекает следующим летом. «Зенит» в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, кажется, в Петербурге уже с этим смирились.
Буквально на днях главное французское издание L’Equipe написало, что к варианту с иранцем вернулся «Лион». Но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас «Аталанта».
Недавно два скаута бергамасков даже специально прилетали в Петербург на домашний матч «Зенита» с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату: он такой же прыгучий и хорошо играет головой.
В любом случае переезд Азмуна в Бергамо – вопрос пока открытый. Чтобы он состоялся, должно совпасть несколько факторов», – сообщил Арустамян.
- В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.