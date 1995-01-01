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    Арустамян: «Аталанта» ближе всех к подписанию Азмуна»

    Журналист Нобель Арустамян рассказал о вариантах продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    «Одна из главных интриг РПЛ – где продолжит карьеру Сердар Азмун, контракт которого истекает следующим летом. «Зенит» в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, кажется, в Петербурге уже с этим смирились.

    Буквально на днях главное французское издание L’Equipe написало, что к варианту с иранцем вернулся «Лион». Но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас «Аталанта».

    Недавно два скаута бергамасков даже специально прилетали в Петербург на домашний матч «Зенита» с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату: он такой же прыгучий и хорошо играет головой.

    В любом случае переезд Азмуна в Бергамо – вопрос пока открытый. Чтобы он состоялся, должно совпасть несколько факторов», – сообщил Арустамян.

    • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ 15 минут назад

      Сердар с Зенитом возьмёт ещё одно чемпионство и пусть уходит бесплатно. Он свой контракт отработал с лихвой. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22585

      vladimir-7 1 час назад

      Зенит лишился хорошего заработка на продаже Азмуна, затянули
      вопрос с продажей игрока, считали куда он денется, дадим денег и
      никуда не уйдет, а вот Азмун, как выясняется, думает иначе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2323

      Klaido 1 час назад

      онанюга в трауре: подруга хочет развод...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11024

      Cleaner 1 час назад

      Какая такая Аталанта? Дзюба подпишет Азмуна!!!

      0
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      Рейтинг: -157

      СуперПАВ9 1 час назад

      Пожалуйста только не аталанта

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