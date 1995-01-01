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    Сальгадо: «Карпин может стать топ-тренером»

    Бывший футболист сборной Испании Мичел Сальгадо поделился ожиданиями от тренерской карьеры Валерия Карпина. В прошлом веке они вместе выступали за «Сельту».

    – Можете сказать уже теперь, что Карпин топ-тренер? Или еще рано?

    – Он на пути к этому. И у него все для этого есть: знания, опыт. Он долго играл в Испании, выступал в Лиге чемпионов, на чемпионатах мира и Европы. Он тренировал «Ростов», а теперь – сборную. Впереди долгий путь, но он может стать топ-тренером, да.

    • Карпин работает тренером уже 12 лет, но у него нет ни одного трофея.
    • В 17:00 по Москве его сборная России начнет решающий матч отборочной группы ЧМ-2022 против Хорватии.
    • 46-летний Сальгадо сейчас работает спортивным директором кипрского «Пафоса».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11299

      NewLife 1 минуту назад

      От Матч ТВ просто вонь идет. Вынуждают вежливого собемедника говорить то, что им нужно для пропаганды.

      0
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      Рейтинг: +104

      v.v.navashinsky 10 минут назад

      В РПЛ,ФНЛ,ФНЛ-2-все топ-тренеры!!!Бегают из одной команды в другую,похоже на игру в шашки!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4188

      Semenycch 20 минут назад

      Что то эту погань перед решающим матчем, а не после, стали коллективно вылизывать. К чему бы это?

      0
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      Рейтинг: +11097

      Cleaner 49 минут назад

      Чтобы стать ТОП-ТРЕНЕРОМ, Карпину нужно как минимум выйти в ФИНАЛ ЧМ-2022. Другого варианта у него НЕТ!!!

      1
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      Рейтинг: -129

      СуперПАВ9 56 минут назад

      Сальгадо это вообще кто?

      0
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      Рейтинг: +11097

      Cleaner > СуперПАВ9 44 минуты назад

      Да никто. Брал пару раз Лигу чемпионов и раз пять был чемпионом Испании. Ну и еще суперкубки какие то там...

      3
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