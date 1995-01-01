От Матч ТВ просто вонь идет. Вынуждают вежливого собемедника говорить то, что им нужно для пропаганды.
Бывший футболист сборной Испании Мичел Сальгадо поделился ожиданиями от тренерской карьеры Валерия Карпина. В прошлом веке они вместе выступали за «Сельту».
– Можете сказать уже теперь, что Карпин топ-тренер? Или еще рано?
– Он на пути к этому. И у него все для этого есть: знания, опыт. Он долго играл в Испании, выступал в Лиге чемпионов, на чемпионатах мира и Европы. Он тренировал «Ростов», а теперь – сборную. Впереди долгий путь, но он может стать топ-тренером, да.
- Карпин работает тренером уже 12 лет, но у него нет ни одного трофея.
- В 17:00 по Москве его сборная России начнет решающий матч отборочной группы ЧМ-2022 против Хорватии.
- 46-летний Сальгадо сейчас работает спортивным директором кипрского «Пафоса».