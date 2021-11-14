Сальгадо: «Карпин может стать топ-тренером»

Бывший футболист сборной Испании Мичел Сальгадо поделился ожиданиями от тренерской карьеры Валерия Карпина. В прошлом веке они вместе выступали за «Сельту».

– Можете сказать уже теперь, что Карпин топ-тренер? Или еще рано?

– Он на пути к этому. И у него все для этого есть: знания, опыт. Он долго играл в Испании, выступал в Лиге чемпионов, на чемпионатах мира и Европы. Он тренировал «Ростов», а теперь – сборную. Впереди долгий путь, но он может стать топ-тренером, да.