Главные новости дня. Каррера может возглавить «Химки»; Прудников рассказал о коррупции в «Оренбурге»

Тедеско может возглавить «Фенербахче».

«РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампаси.

«Локомотив» хочет оформить Мампаси российское гражданство.

Sport24: «Зенит» и «Динамо» поспорят с «Локомотивом» за Мампаси.

«Барселона» заинтересована в аренде Вернера, Стерлинга или Кавани.

«Матч ТВ»: игрок «Томи» Апшацев госпитализирован с переломом лицевой кости.

Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных».

Далич: «Хорватия – фаворит матча с Россией».

Каррера может возглавить «Химки».

Карпин: «Матч с Хорватией не самый важный в моей карьере. Игра «Ростов» – «Урал» была важнее».