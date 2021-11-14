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  • Главные новости дня. Каррера может возглавить «Химки»; Прудников рассказал о коррупции в «Оренбурге»

Главные новости дня. Каррера может возглавить «Химки»; Прудников рассказал о коррупции в «Оренбурге»

14 ноября 2021, 00:09
1

Тедеско может возглавить «Фенербахче».

«РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампаси.

«Локомотив» хочет оформить Мампаси российское гражданство.

Sport24: «Зенит» и «Динамо» поспорят с «Локомотивом» за Мампаси.

«Барселона» заинтересована в аренде Вернера, Стерлинга или Кавани.

«Матч ТВ»: игрок «Томи» Апшацев госпитализирован с переломом лицевой кости.

Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных».

Далич: «Хорватия – фаворит матча с Россией».

Каррера может возглавить «Химки».

Карпин: «Матч с Хорватией не самый важный в моей карьере. Игра «Ростов» – «Урал» была важнее».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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dswe765
1636838717
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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