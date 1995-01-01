Главные новости дня. Каррера может возглавить «Химки»; Прудников рассказал о коррупции в «Оренбурге»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru
(работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Тедеско может возглавить «Фенербахче».
«РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампаси.
«Локомотив» хочет оформить Мампаси российское гражданство.
Sport24: «Зенит» и «Динамо» поспорят с «Локомотивом» за Мампаси.
«Барселона» заинтересована в аренде Вернера, Стерлинга или Кавани.
«Матч ТВ»: игрок «Томи» Апшацев госпитализирован с переломом лицевой кости.
Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных».
Далич: «Хорватия – фаворит матча с Россией».
Каррера может возглавить «Химки».
Карпин: «Матч с Хорватией не самый важный в моей карьере. Игра «Ростов» – «Урал» была важнее».