Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Главные новости дня. Каррера может возглавить «Химки»; Прудников рассказал о коррупции в «Оренбурге»

    Тедеско может возглавить «Фенербахче».

    «РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампаси.

    «Локомотив» хочет оформить Мампаси российское гражданство.

    Sport24: «Зенит» и «Динамо» поспорят с «Локомотивом» за Мампаси.

    «Барселона» заинтересована в аренде Вернера, Стерлинга или Кавани.

    «Матч ТВ»: игрок «Томи» Апшацев госпитализирован с переломом лицевой кости.

    Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных».

    Далич: «Хорватия – фаворит матча с Россией».

    Каррера может возглавить «Химки».

    Карпин: «Матч с Хорватией не самый важный в моей карьере. Игра «Ростов» – «Урал» была важнее».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:09
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      dswe765 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
      ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru
      (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91153
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru