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    «Барселона» заинтересована в аренде Вернера, Стерлинга или Кавани

    «Барселона» сделала своим приоритетом подписание нового нападающего во время зимнего трансферного окна.

    По информации Marca, в шорт-лист каталонского клуба входят Тимо Вернер («Челси»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»).

    У «Барсы» нет денег на полноценную покупку атакующего игрока, поэтому переговоры будут об аренде до конца сезона.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1627

      lek! 10 минут назад

      Вернер и Стерлинг было бы не плохо , ну , а ещё не забыть про защиту .

      0
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      Рейтинг: +12959

      Skull_Boy 11 минут назад

      Весь хлам в Барсу

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