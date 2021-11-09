«Барселона» заинтересована в аренде Вернера, Стерлинга или Кавани

«Барселона» сделала своим приоритетом подписание нового нападающего во время зимнего трансферного окна.

По информации Marca, в шорт-лист каталонского клуба входят Тимо Вернер («Челси»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»).

У «Барсы» нет денег на полноценную покупку атакующего игрока, поэтому переговоры будут об аренде до конца сезона.

Испанцы ищут замену для Серхио Агуэро, который выбыл как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.