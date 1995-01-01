Физрук в Европе нафиг никому не нужен. Тем более, когда запятнал карьеру в свинарнике. Гыгыгы
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Химки». Об этом сообщает «РБ Спорт».
Клуб также рассматривает Михаила Галактионова, работающего в молодежной сборной России.
Руководство «Химок» определится с тренером и объявит о его назначении на следующей неделе.
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
- В конце октября клуб покинул Игорь Черевченко. Сейчас команду Игорь Ющенко.
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