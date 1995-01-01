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    Каррера может возглавить «Химки»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Химки». Об этом сообщает «РБ Спорт».

    Клуб также рассматривает Михаила Галактионова, работающего в молодежной сборной России.

    Руководство «Химок» определится с тренером и объявит о его назначении на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1287

      ПалкоВводецъ 31 секунду назад

      Физрук в Европе нафиг никому не нужен. Тем более, когда запятнал карьеру в свинарнике. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1089

      Bozigit 10 минут назад

      Это хороший ход

      0
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      Рейтинг: +22632

      vladimir-7 12 минут назад

      В Химки надо его взять и пусть их выведет в пятерку команд-лидеров, а ЗП установить среднюю по России, а мы посмотрим на его способности. Если такую работу выполнит, то выдать премию
      в 1 миллион евро в конце сезона.

      0
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      Рейтинг: +483

      Форвард 79 13 минут назад

      Каррера совсем недавно заявлял, что всегда готов вернутся в Спартак, но в данный момент он не может переехать в Москву
      Так что то не сходится!

      0
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      Рейтинг: +9397

      playsh 28 минут назад

      Со времён чабана-словоблуда такой бредятины не слышал.Ну,хоть посмеяться перед игрой с Хорватами.
      "РБ Спорт" идиотики недоделанные..

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      Рейтинг: +2788

      Бухбух 30 минут назад

      Глушак позвал.

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      Рейтинг: +14196

      Persona_non_Grata 34 минуты назад

      Мелковато для Карреры .

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      Рейтинг: +3030

      CSKA57 37 минут назад

      Вот это да!

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      Рейтинг: +12739

      Hektor 84 39 минут назад

      Фейк ньюс

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      Рейтинг: +994

      kosmonaft 45 минут назад

      да ну на

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