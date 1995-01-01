Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Химки». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Клуб также рассматривает Михаила Галактионова, работающего в молодежной сборной России.

Руководство «Химок» определится с тренером и объявит о его назначении на следующей неделе.