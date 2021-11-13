Тедеско может возглавить «Фенербахче»

«Фенербахче» ищет нового главного тренера на замену Витору Перейре, сообщает Fotomac.
По информации источника, один из кандидатов в списке турецкого клуба – Доменико Тедеско, который до мая возглавлял «Спартак».
- Серия «Фенербахче» без побед – 4 матча.
- Команда идет на 7-м месте в чемпионате Турции.
- Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком», сославшись на желание быть ближе к семье.
Источник: Fotomac
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