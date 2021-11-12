Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Тедеско может возглавить «Фенербахче»

    «Фенербахче» ищет нового главного тренера на замену Витору Перейре, сообщает Fotomac.

    По информации источника, один из кандидатов в списке турецкого клуба – Доменико Тедеско, который до мая возглавлял «Спартак».

    • Серия «Фенербахче» без побед – 4 матча.
    • Команда идет на 7-м месте в чемпионате Турции.
    • Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком», сославшись на желание быть ближе к семье.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotomac

    Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Аудитория в твиттере – более 627 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:21
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Bozigit 9 минут назад

      Не верный ход

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11299

      NewLife 59 минут назад

      На бахчу не поедет, я уверен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8367

      Alekxei Z. 1 час назад

      Куда его только не сватали, он сам то хоть знает об этом ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12839

      ilichkadr 2 часа назад

      Краснодар не?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91153
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru