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Тедеско может возглавить «Фенербахче»

13 ноября 2021, 17:21
6

«Фенербахче» ищет нового главного тренера на замену Витору Перейре, сообщает Fotomac.

По информации источника, один из кандидатов в списке турецкого клуба – Доменико Тедеско, который до мая возглавлял «Спартак».

  • Серия «Фенербахче» без побед – 4 матча.
  • Команда идет на 7-м месте в чемпионате Турции.
  • Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком», сославшись на желание быть ближе к семье.

Источник: Fotomac

Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Аудитория в твиттере – более 627 тысяч подписчиков.

Турция. Суперлига Фенербахче Перейра Витор Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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ilichkadr
1636813907
Краснодар не?
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NewLife
1636817606
На бахчу не поедет, я уверен.
Ответить
Bozigit
1636820585
Не верный ход
Ответить
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