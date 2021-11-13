Сборная России поздравила Лунева с 30-летием

Сегодня, 13 ноября, вратарю «Байера» и сборной России Андрею Луневу исполнилось 30 лет.
Пресс-служба национальной команды поздравила голкипера с днем рождения.
«Поздравляем Андрея с днeм рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!» – говорится в публикации.
- Лунев выступает за сборную с октября 2017 года.
- Он провел 7 игр и пропустил 14 голов.
- После перехода в «Байер» прошлым летом россиянин не сыграл ни одного матча.
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Источник: Твиттер сборной России