Сборная России поздравила Лунева с 30-летием

Сегодня, 13 ноября, вратарю «Байера» и сборной России Андрею Луневу исполнилось 30 лет.

Пресс-служба национальной команды поздравила голкипера с днем рождения.

«Поздравляем Андрея с днeм рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!» – говорится в публикации.

Лунев выступает за сборную с октября 2017 года.

Он провел 7 игр и пропустил 14 голов.

После перехода в «Байер» прошлым летом россиянин не сыграл ни одного матча.