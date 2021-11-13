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    Сборная России поздравила Лунева с 30-летием

    Сегодня, 13 ноября, вратарю «Байера» и сборной России Андрею Луневу исполнилось 30 лет.

    Пресс-служба национальной команды поздравила голкипера с днем рождения.

    «Поздравляем Андрея с днeм рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!» – говорится в публикации.

    • Лунев выступает за сборную с октября 2017 года.
    • Он провел 7 игр и пропустил 14 голов.
    • После перехода в «Байер» прошлым летом россиянин не сыграл ни одного матча.

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    Источник: Твиттер сборной России

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