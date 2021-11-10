Экс-агент Абрамов: «Зиньковского в 14 лет «Спартак» забраковал из-за маленького роста. Идиоты. Сейчас его хотят взять все»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский проходил просмотр в московских клубах. Их не устроили антропометрические данные игрока.

«Родители Зиньковского привозили его в московские команды, когда ему было 13-14 лет. Его сразу забраковали. Все московские клубы сказали: «Не, слабак. Маленький рост, вес».

Спартаковские тренеры посмотрели на Зиньковского и сказали: «Мы его даже на поле приглашать не будем. Он в 14 лет меньше 170 сантиметров. Мы таких маленьких не берем». Понимаете, какие идиоты? Сколько народу они забраковали... А сейчас Зиньковского все хотят взять. И у нас, и за рубежом», – сказал Абрамов.

Контракт Зиньковского с «Крыльями» истекает 31 декабря 2021 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 14 матчах РПЛ.

Сейчас 25-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

Зиньковский – о контракте с «Крыльями»: «Пока не могу ничего сказать»