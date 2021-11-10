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  • Экс-агент Абрамов: «Зиньковского в 14 лет «Спартак» забраковал из-за маленького роста. Идиоты. Сейчас его хотят взять все»

Экс-агент Абрамов: «Зиньковского в 14 лет «Спартак» забраковал из-за маленького роста. Идиоты. Сейчас его хотят взять все»

10 ноября 2021, 07:35
15

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский проходил просмотр в московских клубах. Их не устроили антропометрические данные игрока.

«Родители Зиньковского привозили его в московские команды, когда ему было 13-14 лет. Его сразу забраковали. Все московские клубы сказали: «Не, слабак. Маленький рост, вес».

Спартаковские тренеры посмотрели на Зиньковского и сказали: «Мы его даже на поле приглашать не будем. Он в 14 лет меньше 170 сантиметров. Мы таких маленьких не берем». Понимаете, какие идиоты? Сколько народу они забраковали... А сейчас Зиньковского все хотят взять. И у нас, и за рубежом», – сказал Абрамов.

  • Контракт Зиньковского с «Крыльями» истекает 31 декабря 2021 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 14 матчах РПЛ.
  • Сейчас 25-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

Зиньковский – о контракте с «Крыльями»: «Пока не могу ничего сказать»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (15)
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vladik12
1636520425
Реально идиоты. Инсинье и со 163 см дает всем просраться.
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R_a_i_n
1636524053
идиоты-не идиоты, но супер талант в в 25 лет все еще в ноу нейм Крылья советов играет)))
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Fusballer
1636524376
Зиньковский пока ничего особенного в целом не показал, чтобы говорить о супер-таланте. В Крыльях сейчас просто сплочённая, сыгранная команда. Может раскрыться в более сильном клубе, а может и нет.
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vladimir-7
1636526815
В спартаке был "гигант" Галимзян Хусаинов, который бегал по полю и всегда смеялся, у тренера спросили, что с ним, что он всегда смеется, тот ответил, что трава ему яички щекочет.
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paracetamol
1636530208
Зиньковский в Зенит перейдет. Потому контракт с КС и не продляет. Зениту нужны лавочники, которые всегда готовы заменить основу, да и основа старовата становится. А то, что в свинарнике идиоты, совершенно верно написано!
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Andrew01
1636534918
Это показывает в каком направлении развивают ДЮФ, главное физика, конечно слоны под 180 см выигрывают у пацанов испанцев, немцев, итальянцев 140-150 см, а может и ниже, в 13-14 лет, а потом через 3-4 года и просирают им по полной. Когда уже поймут что физика не главное, главное голова и талант. Вон примеры Дзюба, Соболев, Заболотный большие высокие а толку? 8-10 мячей за сезон это уже считается крутым форвардом. Из-за такого подхода поэтому у нас и нет нормальных футболистов, ни Месси, ни Хави, ни Иньеста никогда у нас не появятся. И Роналду тоже - тренироваться с утра до ночи потому что никто не хочет, а только получать миллионы...
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Томик
1636544788
Забраковали ВСЕ московские клубы, а идиоты, конечно же, в "Спартаке". Давайте, жгите ещё. Деньги на агрессивную информационную компанию против "Спартака" не закончились ещё, видимо. Даже Мишане и Кузьмичу достались объедки кое-какие.
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Борисыч1
1636545639
Честно говоря, я не много знаю про Абрамова. А вот агентство Павла Андреева самое крупное в России. Зиньковский, да и почти все Крылья его агенты. Но не только они. 7 игроков Спартака, например. Ну и Шунин, Захарян, Грулёв, Евгеньев из Динамо, например. Так что судьба Зиньковского сложится удачно, я не сомневаюсь в этом.
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Garrincha58
1636558839
Зиньковский ничего особенного не представляет так же как и Захарян раздули из них звёзд типа Миранчуки или Кокорин
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Hektor 84
1636559763
Этот Абрамом любит языком трепать))) Главное Спартак приплести. Московские клубы все отказали, но идиоты тренеры почему то в Спартаке. Логика железная)))
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