Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Экс-агент Абрамов: «Зиньковского в 14 лет «Спартак» забраковал из-за маленького роста. Идиоты. Сейчас его хотят взять все»

    Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский проходил просмотр в московских клубах. Их не устроили антропометрические данные игрока.

    «Родители Зиньковского привозили его в московские команды, когда ему было 13-14 лет. Его сразу забраковали. Все московские клубы сказали: «Не, слабак. Маленький рост, вес».

    Спартаковские тренеры посмотрели на Зиньковского и сказали: «Мы его даже на поле приглашать не будем. Он в 14 лет меньше 170 сантиметров. Мы таких маленьких не берем». Понимаете, какие идиоты? Сколько народу они забраковали... А сейчас Зиньковского все хотят взять. И у нас, и за рубежом», – сказал Абрамов.

    • Контракт Зиньковского с «Крыльями» истекает 31 декабря 2021 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 14 матчах РПЛ.
    • Сейчас 25-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

    Зиньковский – о контракте с «Крыльями»: «Пока не могу ничего сказать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6137

      vladik12 55 минут назад

      Реально идиоты. Инсинье и со 163 см дает всем просраться.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91035
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68097
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru