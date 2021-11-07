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  • Зиньковский – о контракте с «Крыльями»: «Пока не могу ничего сказать»

Зиньковский – о контракте с «Крыльями»: «Пока не могу ничего сказать»

7 ноября 2021, 01:50
7

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию с новым контрактом.

«Уже давно мне предложили новый контракт. Пока не могу ничего сказать – думаем и ждем. Как оно будет, не могу сейчас сказать. Дождемся зимы и там уже все решим.

Думаю, что место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта», – сказал Зиньковский.

  • Контракт Зиньковского с «Крыльями» истекает 31 декабря 2021 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 14 матчах РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1636263674
Лучший игрок в России ! Играет блестяще , современно! То , что Карпин лох-это понятно ! Но , куда смотрят Зенит , Спартак , Динамо , локо....?
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Томик
1636270806
Ждал много лет Кавани...но не выйдет, видимо.) Но уже года три как жду Зиньковского. Хоть это то реально? Освободите зарплатную ведомость от притязаний Бакаева и вперед!
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paracetamol
1636272087
В Зенит надеется перейти бесплатно. В родной клуб.
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Форвард 79
1636279918
Видимо есть наметки. Я думаю зимой он свалит. Что то мне подсказывает, что в Локо.
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h3LL1k
1636398291
жду сильного клуба как в начале 2000 годов в Самаре!!! Верю в чудеса если так будут продолжать топ 5 вполне по зубам а смысл менять шило на мыло только из за бабла ...
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