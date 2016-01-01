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    Зиньковский – о контракте с «Крыльями»: «Пока не могу ничего сказать»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию с новым контрактом.

    «Уже давно мне предложили новый контракт. Пока не могу ничего сказать – думаем и ждем. Как оно будет, не могу сейчас сказать. Дождемся зимы и там уже все решим.

    Думаю, что место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта», – сказал Зиньковский.

    • Контракт Зиньковского с «Крыльями» истекает 31 декабря 2021 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 14 матчах РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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