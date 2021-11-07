Зиньковский – о контракте с «Крыльями»: «Пока не могу ничего сказать»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию с новым контрактом.
«Уже давно мне предложили новый контракт. Пока не могу ничего сказать – думаем и ждем. Как оно будет, не могу сейчас сказать. Дождемся зимы и там уже все решим.
Думаю, что место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта», – сказал Зиньковский.
- Контракт Зиньковского с «Крыльями» истекает 31 декабря 2021 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 14 матчах РПЛ.
Источник: «Чемпионат»