Агент Жиго: «Беседую с клубами из топ-лиг, но пока без конкретики. «Спартак» решит, отпускать ли Самуэля»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал возможный переход француза в другой клуб.
— В данный момент я беседую с несколькими клубами из топ-лиг, но пока нет ничего конкретного. «Спартак» решит, хотят ли они его отпускать.
— Есть ли в числе этих клубов «Марсель»?
— Нет. С их стороны интереса не было.
- Следующим летом Жиго может стать свободным агентом.
- Он выступает за «Спартак» с 2018 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»