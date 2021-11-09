Агент Жиго: «Беседую с клубами из топ-лиг, но пока без конкретики. «Спартак» решит, отпускать ли Самуэля»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал возможный переход француза в другой клуб.

— В данный момент я беседую с несколькими клубами из топ-лиг, но пока нет ничего конкретного. «Спартак» решит, хотят ли они его отпускать.

— Есть ли в числе этих клубов «Марсель»?

— Нет. С их стороны интереса не было.