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    Агент Жиго: «Беседую с клубами из топ-лиг, но пока без конкретики. «Спартак» решит, отпускать ли Самуэля»

    Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал возможный переход француза в другой клуб.

    — В данный момент я беседую с несколькими клубами из топ-лиг, но пока нет ничего конкретного. «Спартак» решит, хотят ли они его отпускать.

    — Есть ли в числе этих клубов «Марсель»?

    — Нет. С их стороны интереса не было.

    • Следующим летом Жиго может стать свободным агентом.
    • Он выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    09.11.2021 23:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8364

      САДЫЧОК 1 час назад

      Да , кому , он нужен ? Сейчас -он мёртвый ! Теряет позицию и проигрывает единоборства !

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