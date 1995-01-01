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    El Nacional: Месси заинтересован в переходе Альбы в «ПСЖ»

    Левый защитник Жорди Альба может перейти из «Барселоны» в «ПСЖ», сообщает El Nacional.

    По информации источника, в каталонском клубе не исключают продажу 32-летнего футболиста, поскольку он не хочет идти на значительное сокращение зарплаты.

    За ситуацией с будущим испанца следит «ПСЖ». Нападающий парижан Лионель Месси уже сказал руководству, что был бы рад воссоединиться с экс-партнером по «Барсе».

    • Рыночная стоимость Альбы – 15 миллионов евро.
    • В текущем сезоне фулбек сделал 5 ассистов в 11 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Nacional

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