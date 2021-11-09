El Nacional: Месси заинтересован в переходе Альбы в «ПСЖ»

Левый защитник Жорди Альба может перейти из «Барселоны» в «ПСЖ», сообщает El Nacional.
По информации источника, в каталонском клубе не исключают продажу 32-летнего футболиста, поскольку он не хочет идти на значительное сокращение зарплаты.
За ситуацией с будущим испанца следит «ПСЖ». Нападающий парижан Лионель Месси уже сказал руководству, что был бы рад воссоединиться с экс-партнером по «Барсе».
- Рыночная стоимость Альбы – 15 миллионов евро.
- В текущем сезоне фулбек сделал 5 ассистов в 11 матчах.
Источник: El Nacional
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