Гисдоль: «Доволен ничьей со «Спартаком». Удаление Литвинова сыграло негативную роль для «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных.
Когда команда играет в большинстве, нужно минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен», – сказал Гисдоль.
- «Локо» играл в большинстве с 35-й минуты.
- Клуб занимает 4 место в РПЛ.
- Следующий матч – 20 ноября с «Ахматом».
Источник: «Спорт-Экспресс»