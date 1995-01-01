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    Гисдоль: «Доволен ничьей со «Спартаком». Удаление Литвинова сыграло негативную роль для «Локо»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

    «Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных.

    Когда команда играет в большинстве, нужно минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен», – сказал Гисдоль.

    • «Локо» играл в большинстве с 35-й минуты.
    • Клуб занимает 4 место в РПЛ.
    • Следующий матч – 20 ноября с «Ахматом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10916

      Cleaner 9 минут назад

      Негативную роль сыграл СУДЬЯ, который должен был удалять еще как минимум двух спартаковцев и который позволял Спартаку ВСЁ!
      Грязь, грязь и еще раз грязь. Это все, что я могу сказать про сегодняшнюю "игру" Спартака...((((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +14052

      Persona_non_Grata > Cleaner 2 минуты назад

      Поржать забыл )

      0
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      Рейтинг: +12468

      Hektor 84 24 минуты назад

      Как он может быть доволен ничьей с принципиальным соперником? Какого то бесхребетного немца привезли.

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      Рейтинг: +10916

      Cleaner > Hektor 84 8 минут назад

      Зато какой "хребетный" СУДЬЯ был у Спартака на поле!..(

      0
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      Рейтинг: +2543

      Красногорск_Фан 28 минут назад

      Поживем, увидим. По итогам сезона. Для ставочников сегодня черный день. Что не игра то нежданчик. Щас подтянутся , перемат начнется. К ночи Гислоль "убъет и съест Наташу".

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      Рейтинг: +17403

      derrik2000 34 минуты назад

      "Команда выдала прекрасный первый тайм. "

      Серьёзно???
      А, по-моему, так это КБ-колхоз в первом тайме на поле отбывал номер.

      2
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      Рейтинг: +9048

      Fusballer 34 минуты назад

      Хорошая отговорка. Наполи это почему-то не помогло.

      1
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      Рейтинг: +229

      Евгений Лесников > Fusballer 12 минут назад

      В таком случае,я предлагаю господину Гисдолю сразу давать фору соперникам,выпуская на поле всего 10 игроков ,вот тогда его команда будет играть не кураже ! P.S.иногда главные тренеры такие "перлы" выдают !

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      Рейтинг: +10916

      Cleaner > Fusballer 7 минут назад

      Наполи??? Да там Спартак тоже только ЗА СЧЕТ СУДЬИ выиграл!

      0
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      Рейтинг: +6407

      Антибиотик > Евгений Лесников 5 минут назад

      А Локомотив и так играл с первых минут в меньшинстве, если ты игру смотрел. Фора Спартаку. Никчемный Смолов просто занимал чье-то место на поле, но сам на нем отсутствовал.

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      Рейтинг: +14052

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 минуту назад

      Это МЕЖДУНАРОДНЫЙ судейский сговор ))

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