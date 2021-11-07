Гисдоль: «Доволен ничьей со «Спартаком». Удаление Литвинова сыграло негативную роль для «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных.

Когда команда играет в большинстве, нужно минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен», – сказал Гисдоль.