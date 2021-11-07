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  • Гисдоль: «Доволен ничьей со «Спартаком». Удаление Литвинова сыграло негативную роль для «Локо»

Гисдоль: «Доволен ничьей со «Спартаком». Удаление Литвинова сыграло негативную роль для «Локо»

7 ноября 2021, 21:42
22

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных.

Когда команда играет в большинстве, нужно минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен», – сказал Гисдоль.

  • «Локо» играл в большинстве с 35-й минуты.
  • Клуб занимает 4 место в РПЛ.
  • Следующий матч – 20 ноября с «Ахматом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (22)
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Fusballer
1636311270
Хорошая отговорка. Наполи это почему-то не помогло.
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derrik2000
1636311271
"Команда выдала прекрасный первый тайм. " Серьёзно??? А, по-моему, так это КБ-колхоз в первом тайме на поле отбывал номер.
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Красногорск_Фан
1636311619
Поживем, увидим. По итогам сезона. Для ставочников сегодня черный день. Что не игра то нежданчик. Щас подтянутся , перемат начнется. К ночи Гислоль "убъет и съест Наташу".
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Hektor 84
1636311856
Как он может быть доволен ничьей с принципиальным соперником? Какого то бесхребетного немца привезли.
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Persona_non_Grata
1636313861
Конечно доволен - вас во втором тайме Спартак переигрывал вдесятером и это ваше счастье .
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CSKA57
1636317404
Обратите внимание, что в этом туре команды под руководством тренеров ЦСКА (настоящего и двух бывших), проиграли. Больше всех доволен Гончаренко (0-1), по сравнению с Березуцким (1-4) и Слуцким (1-5). Поэтому понятна радость Гисдоля, у которого вообще ничейка!
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vladimir-7
1636373493
Для Локомотива негативную роль сыграл Гистоль, который внушил игрокам команды, что дело сделано, счет 1:0 устроит руководство, главное продержаться и сохранить победу, это ещё хорошо, что удалось сохранить одно очко.
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