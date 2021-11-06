Примера. «Барселона» вела 3:0, но на 96-й минуте упустила победу над «Сельтой»

«Барселона» в 13-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Сельтой». Каталонцы вели в три мяча, но потом трижды пропустили.

Это вторая ничья «Барселоны» в Примере при исполняющем обязанности главного тренера Серхи Бархуане. У каталонцев в сезоне чемпионата нет ни одной победы на выезде.

«Барселона» поднялась на девятое место. «Сельта» занимает 14-ю строчку.

Испания. Примера. 13-й тур

Сельта – Барселона – 3:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Фати, 5; 0:2 – Бускетс, 18; 0:3 – Депай, 34; 1:3 – Аспас, 52; 2:3 – Нолито, 74; 3:3 – Аспас, 90+6.

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