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    Примера. «Барселона» вела 3:0, но на 96-й минуте упустила победу над «Сельтой»

    «Барселона» в 13-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Сельтой». Каталонцы вели в три мяча, но потом трижды пропустили.

    Это вторая ничья «Барселоны» в Примере при исполняющем обязанности главного тренера Серхи Бархуане. У каталонцев в сезоне чемпионата нет ни одной победы на выезде.

    «Барселона» поднялась на девятое место. «Сельта» занимает 14-ю строчку.

    Испания. Примера. 13-й тур

    Сельта – Барселона – 3:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Фати, 5; 0:2 – Бускетс, 18; 0:3 – Депай, 34; 1:3 – Аспас, 52; 2:3 – Нолито, 74; 3:3 – Аспас, 90+6.

    Календарь Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии15
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      Рейтинг: +285

      vek410 22 минуты назад

      Бомбардир, почините свой сайт! везде ошибки в таблицах

      1
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      Рейтинг: +6532

      серега кашин 59 минут назад

      и никакой этой барсе хави не поможет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7072

      Старикан 1 час назад

      Барсу колбасит не по детски...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +128

      3meeeD 1 час назад

      Лоло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47386

      MaxRnD 1 час назад

      Феди в Сельту приходят и уходят, а Аспас остаётся и решает. Топарь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Барса!! МЮ с вами!! Держитесь там!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +47386

      MaxRnD > Sedoi_Goblin 1 час назад

      И Челси ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      3meeeD > MaxRnD 1 час назад

      И ростов ска)

      0
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      Рейтинг: +1228

      Sedoi_Goblin > MaxRnD 20 минут назад

      Ну у Челси-то всё окейно))! Чего глумиться то(((

      0
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      Рейтинг: +47386

      MaxRnD > Sedoi_Goblin 13 минут назад

      Челси-Бернли 1-1 (33, 79)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3767

      FENIX-SL 2 часа назад

      Месси красава
      сделал игру опять

      2
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      Рейтинг: +440

      nelez > FENIX-SL 1 час назад

      ЗМ ему

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      Рейтинг: +38194

      Project Бабангида > FENIX-SL 1 час назад

      заноза уже давно торчит в Парижской заднице

      2
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      Рейтинг: +2967

      CSKA57 2 часа назад

      Чистая вина тренера! Явный просчет с заменами!

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      Рейтинг: +2507

      Красногорск_Фан > CSKA57 1 час назад

      Не смотрел но. + видимо второй тайм без предельной мобилизации. А Сельта всегда борется. В прошлом сезоне она тоже билась до последних минут.

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