Примера. «Барселона» вела 3:0, но на 96-й минуте упустила победу над «Сельтой»

«Барселона» в 13-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Сельтой». Каталонцы вели в три мяча, но потом трижды пропустили.
Это вторая ничья «Барселоны» в Примере при исполняющем обязанности главного тренера Серхи Бархуане. У каталонцев в сезоне чемпионата нет ни одной победы на выезде.
«Барселона» поднялась на девятое место. «Сельта» занимает 14-ю строчку.
Испания. Примера. 13-й тур
Сельта – Барселона – 3:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Фати, 5; 0:2 – Бускетс, 18; 0:3 – Депай, 34; 1:3 – Аспас, 52; 2:3 – Нолито, 74; 3:3 – Аспас, 90+6.
Источник: Бомбардир.ру