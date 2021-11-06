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  • Примера. «Барселона» вела 3:0, но на 96-й минуте упустила победу над «Сельтой»

Примера. «Барселона» вела 3:0, но на 96-й минуте упустила победу над «Сельтой»

6 ноября 2021, 20:11
18

«Барселона» в 13-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Сельтой». Каталонцы вели в три мяча, но потом трижды пропустили.

Это вторая ничья «Барселоны» в Примере при исполняющем обязанности главного тренера Серхи Бархуане. У каталонцев в сезоне чемпионата нет ни одной победы на выезде.

«Барселона» поднялась на девятое место. «Сельта» занимает 14-ю строчку.

Испания. Примера. 13-й тур

Сельта – Барселона – 3:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Фати, 5; 0:2 – Бускетс, 18; 0:3 – Депай, 34; 1:3 – Аспас, 52; 2:3 – Нолито, 74; 3:3 – Аспас, 90+6.

Календарь Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Сельта Барселона
Комментарии (18)
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CSKA57
1636218851
Чистая вина тренера! Явный просчет с заменами!
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Sedoi_Goblin
1636219639
Барса!! МЮ с вами!! Держитесь там!!!
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MaxRnD
1636221385
Феди в Сельту приходят и уходят, а Аспас остаётся и решает. Топарь
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3meeeD
1636222205
Лоло
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Старикан
1636222834
Барсу колбасит не по детски...
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серега кашин
1636223086
и никакой этой барсе хави не поможет
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vek410
1636225348
Бомбардир, почините свой сайт! везде ошибки в таблицах
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portero
1636227564
Да уж такую команду надо хорошо перетрясти....
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Alex Flash
1636231356
Трансферный отдел у них не лучше КБ работает. Отдали Кусареса,а он еще года 3 закидывал по 20-25 шт.Никак как Грызман.Куча провальных и дорогих трансферов и привели к фиаско. Леон тоже пару лет поиграл бы и подтянул молодежь.А без него молодежь необтесанная,как лобзики,ни характера ни опыта.Кроме Фати. Середину надо укреплять.Проходной двор,все щенки их имеют
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