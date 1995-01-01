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    РПЛ. «Динамо» обыграло «Краснодар» и вышло на второе место

    В 14-м туре чемпионата России «Динамо» дома одержало минимальную победу над «Краснодаром».

    Единственный гол в матче забил полузащитник Вячеслав Грулев.

    Набрав три очка, московская команда поднялась с четвертого на второе место в таблице РПЛ. Краснодарцы опустились на седьмую строчку.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Динамо (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Грулев, 73.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров (Н'Жи, 68), Шиманьски, Моро, Грулев (Евгеньев, 85), Тюкавин (Игбун, 77).

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич (Чернов, 83), Ионов (Кривцов, 84), Черников, Классон (Кордоба, 71), Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла.

    Предупреждения: Тюкавин, 31; Кутицкий, 57; Грулев, 81 – Сперцян, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии30
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      Рейтинг: +9160

      playsh 6 минут назад

      Молодцы,Динамо.Не надо отпускать Зеньку далеко,а то зажрутся.

      0
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      Рейтинг: +7524

      FanatSerj 30 минут назад

      Краснодар это прям Динамовский клиент обыгрывали даже находясь совсем в мертвом состоянии, тут тоже и Захарян не понадобился, хотя по игре Краснодар смотрится даже лучше в таких играх -- магия ))
      Отдельно порадовало что Динамо на 0 отыграло, Шунин тоже всё для этого сделал.

      0
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      Рейтинг: +3238

      Кузьмич на трибуне 36 минут назад

      Всех болельщиков Динамо с победой. Все больше и больше самобытный Краснодар становится похож на прошлогодний ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +9867

      alex1951 38 минут назад

      Не вдаваясь в нюансы игры,для этого существуют спецы, коих и здеся хватает,
      Скажу просто: Спасибо за победу.Безо всяких комментариев....

      4
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      Рейтинг: +10

      gasert76 40 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +1227

      моэм 49 минут назад

      Я ничего не понял ... почему Спаич , имевший больше метра форы проиграл забег Грулёву ?...да и Нжи выдавал пас без помех обойдя защиту как стоячих ...если у них есть база , то их надо запереть там на неделю и гонять до седьмого пота.

      0
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      Рейтинг: +833

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 52 минуты назад

      Краснодару надо брать тренером Хохлова.

      0
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      Рейтинг: +53888

      portero 55 минут назад

      ну чтож очередной "достойный" результат....

      1
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      Рейтинг: +11204

      NewLife 57 минут назад

      Бомбардир показывает Рубин на втором месте)) приехали.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1802

      Блямба > NewLife 54 минуты назад

      ну сам Газпром заслал в спонсоры.теперь всё перепутал и подссыкает.)

      6
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      Рейтинг: +30327

      oyabun > NewLife 50 минут назад

      Мало того - у нас в первенстве оказывается всего 2 тура прошло. Это ж бедным командам нашим всю зиму трудиться придется, чтобы календарь наверстать.

      3
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      Рейтинг: +53888

      portero > oyabun 47 минут назад

      программиста обидели вот он теперь мстит, постоянные косяки, в таблице ФНЛ тоже туры поудаляли....

      2
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      Рейтинг: +30327

      oyabun 58 минут назад

      Краснодар просто жаль. Вроде всю игру имели преимущество, но реализация.. постоянно куда то мимо ворот палили. А Динамо - молодцы! Всего то 2 удара опасных по воротам, один из них голевой, когда Сафонов отбил, а второй - гол. И спокойно, уверенно довели игру до победного результата. Видна немецкая школа. Очень жаль что Спартак не удержал Тедеско, с ним была хоть какая то конкуренция другим клубам, а сейчас борьба за выживание какая то.

      5
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      Рейтинг: +11204

      NewLife > oyabun 48 минут назад

      Не Спартак не удержал, а для него создали невыносимые условия хейтеры со срач тв и провокатор тренер вратарей бастард-клуба ссучи. Кто может спокойно работать в условиях постоянных обзывательств и издевательств.

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