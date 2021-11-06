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РПЛ. «Динамо» обыграло «Краснодар» и вышло на второе место

6 ноября 2021, 18:24
45

В 14-м туре чемпионата России «Динамо» дома одержало минимальную победу над «Краснодаром».

Единственный гол в матче забил полузащитник Вячеслав Грулев.

Набрав три очка, московская команда поднялась с четвертого на второе место в таблице РПЛ. Краснодарцы опустились на седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Грулев, 73.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров (Н'Жи, 68), Шиманьски, Моро, Грулев (Евгеньев, 85), Тюкавин (Игбун, 77).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич (Чернов, 83), Ионов (Кривцов, 84), Черников, Классон (Кордоба, 71), Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла.

Предупреждения: Тюкавин, 31; Кутицкий, 57; Грулев, 81 – Сперцян, 90+2.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
Комментарии (45)
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slavа0508
1636212382
Поздравляю Динамо с победой!!!А Краснодар как всегда , хочет стать топом да всегда что то мешает ,,,
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shahor
1636212443
Мои поздравления всем поклонникам московского Динамо!На ходу команда-респект.А Гончаренко в самый раз повторить свой сейв с отъездом в Белоруссию.Как его могли в Краснодар пригласить-для меня сие тайна за семью печатями.
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Красногорск_Фан
1636212895
Шварц! Прогресс Динамо очевиден. С победой
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владимир миронов
1636213322
Динамо с победой. Ганчаренку в Белоруссию, игрокам быков урезать зарплату, выгонять по утрам подметать парк.
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Блямба
1636213675
Определённость с 2-мя "самыми играющими командами" наступила.. Как и с их тренерами.
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oyabun
1636214350
Краснодар просто жаль. Вроде всю игру имели преимущество, но реализация.. постоянно куда то мимо ворот палили. А Динамо - молодцы! Всего то 2 удара опасных по воротам, один из них голевой, когда Сафонов отбил, а второй - гол. И спокойно, уверенно довели игру до победного результата. Видна немецкая школа. Очень жаль что Спартак не удержал Тедеско, с ним была хоть какая то конкуренция другим клубам, а сейчас борьба за выживание какая то.
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portero
1636214535
ну чтож очередной "достойный" результат....
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alex1951
1636215512
Не вдаваясь в нюансы игры,для этого существуют спецы, коих и здеся хватает, Скажу просто: Спасибо за победу.Безо всяких комментариев....
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Кузьмич на трибуне
1636215631
Всех болельщиков Динамо с победой. Все больше и больше самобытный Краснодар становится похож на прошлогодний ЦСКА.
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Plyash
1636217473
Молодцы,Динамо.Не надо отпускать Зеньку далеко,а то зажрутся.
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