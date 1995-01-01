РПЛ. «Динамо» обыграло «Краснодар» и вышло на второе место

Молодцы,Динамо.Не надо отпускать Зеньку далеко,а то зажрутся.
В 14-м туре чемпионата России «Динамо» дома одержало минимальную победу над «Краснодаром».
Единственный гол в матче забил полузащитник Вячеслав Грулев.
Набрав три очка, московская команда поднялась с четвертого на второе место в таблице РПЛ. Краснодарцы опустились на седьмую строчку.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Динамо (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Грулев, 73.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров (Н'Жи, 68), Шиманьски, Моро, Грулев (Евгеньев, 85), Тюкавин (Игбун, 77).
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич (Чернов, 83), Ионов (Кривцов, 84), Черников, Классон (Кордоба, 71), Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла.
Предупреждения: Тюкавин, 31; Кутицкий, 57; Грулев, 81 – Сперцян, 90+2.