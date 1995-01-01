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    Виллаш-Боаш: «Я бы не хотел работать в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил о нежелании возглавлять «Спартак».

    – Возможно, Руй Витория скоро покинет пост главного тренера «Спартака». Вы бы хотели поработать в этом клубе?

    – Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство клуба переговоры никогда не вели, поэтому бессмысленно дальше обсуждать.

    • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.
    • За этот период команда выиграла 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Витория тренирует «Спартак» с мая, его контракт рассчитан до 2023 года.
    • Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3995

      mopecekca 31 минуту назад

      этот тренеришка после бомжей нигде не прижился...отовсюду выгнали

      2
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      Рейтинг: +3561

      tarasofka > mopecekca 15 секунд назад

      тем не менее, при нём зенит положил привычную пятёрочку хрякам, от чего твоя жoпа так ярко горела, что её свечение зафиксировал илон маск со спутника старлинк. гы-гы.

      0
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      Рейтинг: +422

      Землякруглая 33 минуты назад

      Нытьё при нём в бомжарне было знатное на судей. Затем нытьё цыгана. После этого гаСпром купил судейский корпус ...

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      Рейтинг: +3429

      Питерский князь 49 минут назад

      Возвращайся в Зенит, лимит отменят.

      0
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      Рейтинг: +11710

      Литейный4 1 час назад

      "-Нет, КОНЕЧНО"!!!!
      Презрительно унизительно к срамтаку. Гыгыгы

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      Рейтинг: +5323

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Володька Быстров хотел бы поработать в спартаке. Скромняга Мостовой по прозвищу "царь", опять же, сколько лет уж по всяким канделач-ТВ штаны протирает... В общем, есть из кого выбрать. Хуже не будет, инфа сотка)

      0
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      Рейтинг: +3561

      tarasofka 1 час назад

      вряд ли в тарасятнике всерьёз рассматривают ещё одного португальца после витории.

      1
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      Рейтинг: +11710

      Литейный4 > tarasofka 1 час назад

      Каждый пришедший ТРЕНЕР в свинарик становится ФИЗРУКОМ. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +30327

      oyabun 1 час назад

      А с чего бы Спартак его приглашал? Нам подобных Руев и так хватает.

      2
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      Рейтинг: +2715

      lordmrv 1 час назад

      Кого ещё Спартаку в тренеры сосватает желтая пресса?

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