Виллаш-Боаш: «Я бы не хотел работать в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил о нежелании возглавлять «Спартак».
– Возможно, Руй Витория скоро покинет пост главного тренера «Спартака». Вы бы хотели поработать в этом клубе?
– Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство клуба переговоры никогда не вели, поэтому бессмысленно дальше обсуждать.
- Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.
- За этот период команда выиграла 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- Витория тренирует «Спартак» с мая, его контракт рассчитан до 2023 года.
- Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.
Источник: «РБ-Спорт»