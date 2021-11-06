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Виллаш-Боаш: «Я бы не хотел работать в «Спартаке»

6 ноября 2021, 18:11
30

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил о нежелании возглавлять «Спартак».

– Возможно, Руй Витория скоро покинет пост главного тренера «Спартака». Вы бы хотели поработать в этом клубе?

– Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство клуба переговоры никогда не вели, поэтому бессмысленно дальше обсуждать.

  • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.
  • За этот период команда выиграла 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • Витория тренирует «Спартак» с мая, его контракт рассчитан до 2023 года.
  • Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (30)
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lordmrv
1636212303
Кого ещё Спартаку в тренеры сосватает желтая пресса?
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oyabun
1636212770
А с чего бы Спартак его приглашал? Нам подобных Руев и так хватает.
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nik55
1636218223
где новость о команде Спартак-----сразу бегут бомжи покаркать
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"supermax"
1636223932
вот и спасибочки
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alp
1636224173
в этот змеиный клубок сейчас никто не захочет, тем более, Боаш
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Hektor 84
1636225212
Тебя туда и не позвали бы? Чего дупло напрягаешь?
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ySS
1636233408
рб спорт начал опрос тренеров на предмет Спартака?))))
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FС Spаrtак
1636243471
так тебя туда никто и не звал
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Каратель помойников
1636255350
твоё нытьё все видели в бомжатне...пожалуй достаточно
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zigbert
1636274805
Так прямо все его и заждались.
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