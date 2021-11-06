Виллаш-Боаш: «Я бы не хотел работать в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил о нежелании возглавлять «Спартак».

– Возможно, Руй Витория скоро покинет пост главного тренера «Спартака». Вы бы хотели поработать в этом клубе?

– Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство клуба переговоры никогда не вели, поэтому бессмысленно дальше обсуждать.