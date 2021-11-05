Гол Фегули «Локомотиву» – в топ-4 лучших в туре Лиги Европы. На первом месте Бериша из «Фенербахче»

УЕФА определил четверку лучших голов четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Первое место занял мяч Мергима Бериши из «Фенербахче» в ворота «Антверпена» (3:0).
В топ-4 попал гол игрока «Галатасарая» Софиана Фегули в ворота «Локомотива» (1:1).
- Несколько команд уже вышли в плей-офф Лиги Европы.
- Следующий тур Лиги Европы начнется 24 ноября в Москве матчем «Спартак» – «Наполи».
- Оба представителя РПЛ – «Спартак» и «Локомотив» – в группах Лиги Европы идут последними.
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Источник: твиттер УЕФА