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    Гол Фегули «Локомотиву» – в топ-4 лучших в туре Лиги Европы. На первом месте Бериша из «Фенербахче»

    УЕФА определил четверку лучших голов четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Первое место занял мяч Мергима Бериши из «Фенербахче» в ворота «Антверпена» (3:0).

    В топ-4 попал гол игрока «Галатасарая» Софиана Фегули в ворота «Локомотива» (1:1).

    • Несколько команд уже вышли в плей-офф Лиги Европы.
    • Следующий тур Лиги Европы начнется 24 ноября в Москве матчем «Спартак» – «Наполи».
    • Оба представителя РПЛ – «Спартак» и «Локомотив» – в группах Лиги Европы идут последними.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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