Спартак - Наполи

Пересматриваю 1-й тайм, на прямой эфир которого опоздал. Что творил СЕЛЕХОВ!!! Красавец, молодчинка, затащил Спартак!
|2 тур
|30 сентября, четверг
|19:45
|Наполи
|2:3
|Спартак
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|6
|3
|1
|2
|10:9
|+1
|10
|2.
|Наполи
|6
|3
|1
|2
|15:10
|+5
|10
|3.
|Лестер
|6
|2
|2
|2
|12:11
|+1
|8
|4.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|4:11
|-7
|6
После прошлого матча Спалетти бредил игрой в Москве.
Лучано так вот она.
Спрашивается что изменилось?
Можете планировать дату следующего реванша))
Когда молодцы, тогда молодцы!
С ПОБЕДОЙ!!!
Спартак с победой !!! молодцы спартаковцы !!!
С Победой!!! Только, я теперь вообще ничего не понимаю, про наш футбол. Спартак дважды обыгрывает лидера Серии А, а лидер РПЛ дважды сливает Юве, занимающем в своем чемпионате примерно тоже место что и КБ. Только не надо устраивать плач-срач про гаспром фсё купил.
Пресвятые угодники! Хрюшки сегодня МОЛОДЦЫ!!!