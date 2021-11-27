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Клеман Турпен (Улинс)
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Спартак - Наполи

24.11.2021, Среда, 18:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 5 тур Спартак - Наполи
Лига Европы (2021/2022), группа C
2 тур
30 сентября, четверг 19:45 Наполи 2:3 Спартак
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 3 1 2 10:9 +1 10
2. Наполи 6 3 1 2 15:10 +5 10
3. Лестер 6 2 2 2 12:11 +1 8
4. Легия 6 2 0 4 4:11 -7 6
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 24 ноября 2021, 21:31

    Пересматриваю 1-й тайм, на прямой эфир которого опоздал. Что творил СЕЛЕХОВ!!! Красавец, молодчинка, затащил Спартак!

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 24 ноября 2021, 21:19

    После прошлого матча Спалетти бредил игрой в Москве.
    Лучано так вот она.
    Спрашивается что изменилось?
    Можете планировать дату следующего реванша))

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 24 ноября 2021, 21:11

    Когда молодцы, тогда молодцы!
    С ПОБЕДОЙ!!!

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 24 ноября 2021, 21:04

    Спартак с победой !!! молодцы спартаковцы !!!

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 24 ноября 2021, 20:34

    С Победой!!! Только, я теперь вообще ничего не понимаю, про наш футбол. Спартак дважды обыгрывает лидера Серии А, а лидер РПЛ дважды сливает Юве, занимающем в своем чемпионате примерно тоже место что и КБ. Только не надо устраивать плач-срач про гаспром фсё купил.

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > BoaSnake 24 ноября 2021, 20:38

    Задача выйти в плей-офф ЛЕ, а там посмотрим. Ждём результата Локо-Лацио!

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    Рейтинг: +4829

    Блямба > BoaSnake 24 ноября 2021, 20:42

    Кто-то соскучился по кро"ви,
    а кто-то с кровью голубой идёт на променад,не в бой.
    А срач неизбежен.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > ilichkadr 24 ноября 2021, 20:43

    Боюсь, от нынешнего Локо подобных подвигов ждать не приходится. Спартак веселая команда, по сезону идет, как на качелях катается, а Локо - монотонно серенькая, не искрит.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > Блямба 24 ноября 2021, 20:54

    Понятно, что срач неизбежен, проще списать неудачи на внешнего врага, вспомни что писали про Гинера, когда Кони были на вершине, однако не газовики сделали чемп таким унылым.

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    Рейтинг: +4829

    Блямба > BoaSnake 24 ноября 2021, 21:12

    я старый унылый бомж...

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > BoaSnake 24 ноября 2021, 21:21

    Немец должон вдохнуть в Локо искру. Ильич в своё время вдохновился именно в Германии.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > sovok 24 ноября 2021, 21:25

    Почитай вчерашние комменты к матчу в Швеции. Я сам не против конспирологии, но только в качестве приправы, а не основного блюда.

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 24 ноября 2021, 20:32

    Молодца!

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    Рейтинг: +4829

    Блямба 24 ноября 2021, 20:30

    Потому что на десять девчонок
    По статистике..
    один Селихов.

    Поздравления.

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    Рейтинг: +3560

    aaaaahhhh 24 ноября 2021, 20:30

    С победой.. Выстояли:)))

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    Рейтинг: +504

    the teacher 24 ноября 2021, 20:28

    Пресвятые угодники! Хрюшки сегодня МОЛОДЦЫ!!!

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    Рейтинг: +5954

    ySS 24 ноября 2021, 20:28

    С победой, КББ!

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