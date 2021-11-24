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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Наполи
Спартак - Наполи: обзор матча 24 ноября 2021
Спартак
24.11.2021, среда, 18:30
Лига Европы, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
3'
А. Соболев (П)
28'
А. Соболев
64'
Э. Эльмас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Наполи
Желтая карточка
К. Промес
90'
+2
Замена
Д. Ларссон
️️️️
К. Промес
90'
+2
Желтая карточка
А. Соболев
87'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
В. Мозес
83'
Травма
В. Мозес
82'
78'
Желтая карточка
К. Кулибали
78'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
С. Лоботка
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
М. Игнатов
72'
64'
ГОЛ! 2:1!
Э. Эльмас
Пас отдал
А. Петанья
ГОЛ! 2:0!
А. Соболев
Пас отдал
В. Мозес
28'
Желтая карточка
Р. Литвинов
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Соболев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Петр Зелински
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
4-2-1-2-1
57
Селихов
5
Кофрие
2
Жиго
14
Джикия
68
Литвинов
6
Айртон
18
Умяров
11
Мозес
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
4-1-2-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
3
Кулибали
6
Мариу Руй
20
Зелински
99
Эльмас
68
Лоботка
11
Лосано
37
Петанья
10
Мертенс
11
Мозес
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Мозес
8
Игнатов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
8
Игнатов
10
Промес
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Промес
68
Лоботка
13
Ррахмани
13
Ррахмани
68
Лоботка
Остались в запасе
Спартак
Наполи
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Спартак - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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