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    Джикия: «Доволен ничьей с «Лестером». Нужно отдельно поблагодарить Селихова»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1).

    «Доволен ничьей, игра была сложная, эта игра была сложной, нужно отдельно поблагодарить Селихова. Мне понравилось, как играла команда.

    Изначально матч так сложился, что мы действовали вторым номером, ребята бились, вступали в отбор, но с обидного стандарта пропустили. Доволен результатом и командой», – сказал Джикия.

    • Селихов на 75-й минуте отразил пенальти.
    • «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
    • Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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