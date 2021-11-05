Джикия: «Доволен ничьей с «Лестером». Нужно отдельно поблагодарить Селихова»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1).
«Доволен ничьей, игра была сложная, эта игра была сложной, нужно отдельно поблагодарить Селихова. Мне понравилось, как играла команда.
Изначально матч так сложился, что мы действовали вторым номером, ребята бились, вступали в отбор, но с обидного стандарта пропустили. Доволен результатом и командой», – сказал Джикия.
- Селихов на 75-й минуте отразил пенальти.
- «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
- Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.
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Источник: «Матч ТВ»