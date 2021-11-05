Джикия: «Доволен ничьей с «Лестером». Нужно отдельно поблагодарить Селихова»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1).

«Доволен ничьей, игра была сложная, эта игра была сложной, нужно отдельно поблагодарить Селихова. Мне понравилось, как играла команда.

Изначально матч так сложился, что мы действовали вторым номером, ребята бились, вступали в отбор, но с обидного стандарта пропустили. Доволен результатом и командой», – сказал Джикия.

Селихов на 75-й минуте отразил пенальти.

«Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.

Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.

Витория – о ничьей с «Лестером»: «Спартак» отлично сыграл в защите. Мы сделали все, что смогли»