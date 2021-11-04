Осинькин: «Сергеев голодный до побед, очков и голов. Он понимает, что с этим связан вызов в сборную»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем Иване Сергееве.

«Думаю, Ваня сейчас голодный до всего – побед, очков, голов, передач, и понимает, что с этим связан вызов в сборную. Он хочет быть максимально полезным в играх за клуб. И, уверен, в сборной сделает все, чтобы доказать тренеру, что может принести пользу, быть боевой единицей.

Сперва у нас включили в расширенный список Зиньковского, потом – Ежова, теперь – Сергеева в окончательный список. Это для клуба достаточно важные моменты, потому что мы получаем посыл: если хорошо работать, можно ставить для себя по-настоящему высокие и крутые цели.

Вызов в сборную – аванс, но он показывает, что и футболисты, и команды, и весь клуб растут, и становятся для всех более интересными», – сказал Осинькин.