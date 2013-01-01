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    Осинькин: «Сергеев голодный до побед, очков и голов. Он понимает, что с этим связан вызов в сборную»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем Иване Сергееве.

    «Думаю, Ваня сейчас голодный до всего – побед, очков, голов, передач, и понимает, что с этим связан вызов в сборную. Он хочет быть максимально полезным в играх за клуб. И, уверен, в сборной сделает все, чтобы доказать тренеру, что может принести пользу, быть боевой единицей.

    Сперва у нас включили в расширенный список Зиньковского, потом – Ежова, теперь – Сергеева в окончательный список. Это для клуба достаточно важные моменты, потому что мы получаем посыл: если хорошо работать, можно ставить для себя по-настоящему высокие и крутые цели.

    Вызов в сборную – аванс, но он показывает, что и футболисты, и команды, и весь клуб растут, и становятся для всех более интересными», – сказал Осинькин.

    • Сергеев впервые вызван в сборную России.
    • В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1611

      Sviro 10 минут назад

      Удачи.

      0
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      Рейтинг: +1666

      Блямба 1 час назад

      Да согласные мы..Ваня -мужчина,не подведёт!

      А бороду,бороду сбреет?))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +190

      Storm13 1 час назад

      Кадры решают всё! Чтобы подготовить кадры, необходимы теоретические знания, которые впоследствии являются основанием и базой для практики. Главный тренер команды "Крылья Советов" товарищ И Осинькин, учит, подсказывает, организует, дисциплинирует, руководит составом качественных игроков и поэтому команда показывает зрелищный, атакующий футбол, именно такой и желают видеть многочисленные болельщики как в Самаре, так и в разных городах страны. И.Сергееву новых побед и новых успехов в работе. Как сказал великий А.Суворов, тяжело в учении, легко в бою! Побеждает Спортсмен, побеждает Команда, побеждает Тренер!

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      Рейтинг: +1666

      Блямба > Storm13 1 час назад

      райком на выезде....

      3
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      Рейтинг: +190

      Storm13 > Блямба 18 минут назад

      А вас что, уже выпустили из сумасшедшего дома?

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