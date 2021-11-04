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  • Агент Ракицкого: «Ярослав ждет предложения от «Зенита», но его нет. Ему все нравится в клубе»

Агент Ракицкого: «Ярослав ждет предложения от «Зенита», но его нет. Ему все нравится в клубе»

4 ноября 2021, 13:28
2

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал возможное продление контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

«Конечно, Ярослав ждет предложения от «Зенита», ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет.

Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в «Зените», – сказал Шаблий.

  • Летом Ракицкий станет свободным агентом, если «Зенит» не продлит с ним контракт.
  • Украинец выступает за клуб с января 2019 года.
  • В его активе 6 голов и 11 ассистов в 101 матче.

Агент Ракицкого: «У Ярослава есть три хороших предложения от российских и зарубежных клубов»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (2)
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Арч
1636023456
малоросс дуй в донецк!в чемпионате дыныры поучавствуешь
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Garrincha58
1636031448
Ловрена можно отпускать, а Ярослава на годик ещё бы не мешало переподписать правда скорость теряет на глазах Кьеза отставал на два метра, а к мячу успел первым, но в РПЛ кьез нет так что продлить надо зря Прохина продали
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