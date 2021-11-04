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    Агент Ракицкого: «Ярослав ждет предложения от «Зенита», но его нет. Ему все нравится в клубе»

    Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал возможное продление контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

    «Конечно, Ярослав ждет предложения от «Зенита», ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет.

    Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в «Зените», – сказал Шаблий.

    • Летом Ракицкий станет свободным агентом, если «Зенит» не продлит с ним контракт.
    • Украинец выступает за клуб с января 2019 года.
    • В его активе 6 голов и 11 ассистов в 101 матче.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      Арч 1 час назад

      малоросс дуй в донецк!в чемпионате дыныры поучавствуешь

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