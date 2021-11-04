Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ во всех турнирах с момента трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с момента прихода в команду поучаствовал в 77 голах во всех турнирах (44 раза забил и 33 раза ассистировал). Это лучший показатель среди всех футболистов АПЛ за этот период.

Манчестерцы купили Фернандеша в январе 2020 года у «Спортинга» за 63 миллиона евро.