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    Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ во всех турнирах с момента трансфера в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с момента прихода в команду поучаствовал в 77 голах во всех турнирах (44 раза забил и 33 раза ассистировал). Это лучший показатель среди всех футболистов АПЛ за этот период.

    Манчестерцы купили Фернандеша в январе 2020 года у «Спортинга» за 63 миллиона евро.

    • Португалец в этом году номинирован на «Золотой мяч».
    • Главный клубный трофей в карьере Фернандеша – Кубок Португалии со «Спортингом».
    • Кроме того, игрок брал Лигу наций со сборной Португалии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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