Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ во всех турнирах с момента трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с момента прихода в команду поучаствовал в 77 голах во всех турнирах (44 раза забил и 33 раза ассистировал). Это лучший показатель среди всех футболистов АПЛ за этот период.
Манчестерцы купили Фернандеша в январе 2020 года у «Спортинга» за 63 миллиона евро.
- Португалец в этом году номинирован на «Золотой мяч».
- Главный клубный трофей в карьере Фернандеша – Кубок Португалии со «Спортингом».
- Кроме того, игрок брал Лигу наций со сборной Португалии.
Источник: Бомбардир.ру