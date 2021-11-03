Мозес: «Спартак» сыграет с «Лестером» по другой стратегии»

Футболист «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». Нигериец анонсировал новую стратегию.

«Это будет непростая игра. Мы знаем, чего ожидать – уже встречались дома: побеждали, старались, но в итоге проиграли 4:3. Возвращаемся с другой стратегией, главное – собраться и быть командой», – считает Мозес.