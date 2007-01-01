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    Мозес: «Спартак» сыграет с «Лестером» по другой стратегии»

    Футболист «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». Нигериец анонсировал новую стратегию.

    «Это будет непростая игра. Мы знаем, чего ожидать – уже встречались дома: побеждали, старались, но в итоге проиграли 4:3. Возвращаемся с другой стратегией, главное – собраться и быть командой», – считает Мозес.

    • Матч в Лестере состоится завтра, 4 ноября.
    • «Спартак» не побеждает английские команды 20 лет.
    • У Мозеса есть опыт игры в АПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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