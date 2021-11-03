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    Сутормин – о выходе «Зенита» в плей-офф ЛЧ: «Верим, конечно»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

    – Обидно, настраивались на другой результат, но надо принять то, что есть, и идти дальше. Возможно, где-то ментально мы пока не готовы к таким играм – надо это менять. Думаю, первый тайм, за исключением стартовых десяти минут, показал, что можно играть с такими сильными командами, так что будем работать.

    – Вы отметили первую 10-минутку, когда редко удавалось зацепиться за мяч. В чем причина, на ваш взгляд?

    – «Ювентус» активно играл, они хорошо переключались из атаки в оборону, забирали мяч обратно. Удар в штангу, потом этот момент с подбором на угловом… Потеряли игрока. Сколько ни говори, мы опять совершаем ошибки, за которые нас наказывают.

    – В какой момент почувствовали, что уверенность вернулась? «Зенит» заиграл по-другому примерно с 20-й минуты.

    – Взяли мяч под контроль. Нужно начинать так играть с первых минут – важно разобраться, почему ментально нам это не удалось. Понимаем, что можно и нужно играть с такими командами, как «Ювентус». И сегодня у нас были подходы и моменты, но так надо играть с первой минуты по 90-ю, чего у нас пока нет в Лиге чемпионов.

    – Есть ли еще шансы на выход из группы?

    – Верим, конечно. Остались игры с «Мальме» на выезде и с «Челси» дома. Будем делать все возможное, а там дальше посмотрим, как говорится.

    • «Зенит» занимает третье место в группе H.
    • Следующий матч команда проведет на выезде против «Мальме».

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12701

      ilichkadr 54 минуты назад

      Согласен с Суторминым. Мы пока не готовы к таким играм и не готовы психологически. Очевидно, что судья сломал игру, выдумал пенальти. Забей гол с первой попытки, то еле видимое забегание Ловрена осталось не замеченным. Несколько раз пересмотрел эпизод.
      Судья специально смотрел не на бьющего, а на игроков Зенита. Это испанское чмо было заточено на то, чтобы предоставить попытку перебить пенальти, если с первого раза не забьют.

      1
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      Рейтинг: +3535

      neveldomha 1 час назад

      Главное сыграйте достойно. Счет уже не важен.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2101

      acor94 1 час назад

      Я тебе конечно верю...
      Разве могут быть сомненья...
      Я и сам всё это видел...
      Это наш большой секрет...

      1
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      Рейтинг: +11998

      житель СПб 1 час назад

      Пошутил... Значит все хорошо, чувство юмора не утратил...

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      Рейтинг: +14142

      paracetamol 2 часа назад

      Следующий матч команда проведет на выезде против «Мальме», он и будет главным!

      2
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      Рейтинг: +4742

      Павелий 2 часа назад

      Ага, шансы... Челси так и думает: сначала влетим Ювентусу, потом Зениту с большой разницей и тогда будет нам счастье.

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      Рейтинг: +53809

      portero 3 часа назад

      Лёша надо лучше играть, мы тоже верим только не в этом сезоне, а когда ваш состав на пенсию уйдёт.
      В этом году в ЛЕ выйти и там не обосраться...

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