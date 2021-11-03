Сутормин – о выходе «Зенита» в плей-офф ЛЧ: «Верим, конечно»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

– Обидно, настраивались на другой результат, но надо принять то, что есть, и идти дальше. Возможно, где-то ментально мы пока не готовы к таким играм – надо это менять. Думаю, первый тайм, за исключением стартовых десяти минут, показал, что можно играть с такими сильными командами, так что будем работать.

– Вы отметили первую 10-минутку, когда редко удавалось зацепиться за мяч. В чем причина, на ваш взгляд?

– «Ювентус» активно играл, они хорошо переключались из атаки в оборону, забирали мяч обратно. Удар в штангу, потом этот момент с подбором на угловом… Потеряли игрока. Сколько ни говори, мы опять совершаем ошибки, за которые нас наказывают.

– В какой момент почувствовали, что уверенность вернулась? «Зенит» заиграл по-другому примерно с 20-й минуты.

– Взяли мяч под контроль. Нужно начинать так играть с первых минут – важно разобраться, почему ментально нам это не удалось. Понимаем, что можно и нужно играть с такими командами, как «Ювентус». И сегодня у нас были подходы и моменты, но так надо играть с первой минуты по 90-ю, чего у нас пока нет в Лиге чемпионов.

– Есть ли еще шансы на выход из группы?

– Верим, конечно. Остались игры с «Мальме» на выезде и с «Челси» дома. Будем делать все возможное, а там дальше посмотрим, как говорится.