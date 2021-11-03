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  • Сутормин – о выходе «Зенита» в плей-офф ЛЧ: «Верим, конечно»

Сутормин – о выходе «Зенита» в плей-офф ЛЧ: «Верим, конечно»

3 ноября 2021, 10:36
12

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

– Обидно, настраивались на другой результат, но надо принять то, что есть, и идти дальше. Возможно, где-то ментально мы пока не готовы к таким играм – надо это менять. Думаю, первый тайм, за исключением стартовых десяти минут, показал, что можно играть с такими сильными командами, так что будем работать.

– Вы отметили первую 10-минутку, когда редко удавалось зацепиться за мяч. В чем причина, на ваш взгляд?

– «Ювентус» активно играл, они хорошо переключались из атаки в оборону, забирали мяч обратно. Удар в штангу, потом этот момент с подбором на угловом… Потеряли игрока. Сколько ни говори, мы опять совершаем ошибки, за которые нас наказывают.

– В какой момент почувствовали, что уверенность вернулась? «Зенит» заиграл по-другому примерно с 20-й минуты.

– Взяли мяч под контроль. Нужно начинать так играть с первых минут – важно разобраться, почему ментально нам это не удалось. Понимаем, что можно и нужно играть с такими командами, как «Ювентус». И сегодня у нас были подходы и моменты, но так надо играть с первой минуты по 90-ю, чего у нас пока нет в Лиге чемпионов.

– Есть ли еще шансы на выход из группы?

– Верим, конечно. Остались игры с «Мальме» на выезде и с «Челси» дома. Будем делать все возможное, а там дальше посмотрим, как говорится.

  • «Зенит» занимает третье место в группе H.
  • Следующий матч команда проведет на выезде против «Мальме».

Источник: сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Сутормин Алексей
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1635925359
Лёша надо лучше играть, мы тоже верим только не в этом сезоне, а когда ваш состав на пенсию уйдёт. В этом году в ЛЕ выйти и там не обосраться...
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Павелий
1635927053
Ага, шансы... Челси так и думает: сначала влетим Ювентусу, потом Зениту с большой разницей и тогда будет нам счастье.
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paracetamol
1635929662
Следующий матч команда проведет на выезде против «Мальме», он и будет главным!
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житель СПб
1635930081
Пошутил... Значит все хорошо, чувство юмора не утратил...
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acor94
1635930544
Я тебе конечно верю... Разве могут быть сомненья... Я и сам всё это видел... Это наш большой секрет...
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neveldomha
1635931972
Главное сыграйте достойно. Счет уже не важен.
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ilichkadr
1635933579
Согласен с Суторминым. Мы пока не готовы к таким играм и не готовы психологически. Очевидно, что судья сломал игру, выдумал пенальти. Забей гол с первой попытки, то еле видимое забегание Ловрена осталось не замеченным. Несколько раз пересмотрел эпизод. Судья специально смотрел не на бьющего, а на игроков Зенита. Это испанское чмо было заточено на то, чтобы предоставить попытку перебить пенальти, если с первого раза не забьют.
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Axe111
1635959873
Безумный только в это может верить
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Garrincha58
1635969366
Сутормин тебе в Зените делать нечего и уж в сборной тем более с таким движением и обработкой мяча отскакивает как от стенки просто ужас где таких находят и откуда такие футболисты выходят играл бы лучше в волейбол или гандбол ногами ты не умеешь
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Hektor 84
1636213179
Лукаку вам помашет своей третьей ногой)))
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