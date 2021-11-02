Мостовой: «Зенит» никого не боится. Будем играть с «Ювентусом» с позиции силы»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом».

— В первой игре с «Ювентусом» вы не играли, но как вам кажется со стороны, что не получилось у «Зенита»? В чем причина поражения?

— Считаю, ровная игра была — ни у нас, ни у «Ювентуса» не было обилия моментов — просто так сложилось, что в конце матча мы пропустили. Что-то особенное сказать по игре не могу, но, думаю, это показатель, что мы можем играть против такой команды.

Завтра мы должны показать, что не боимся играть против такого клуба. Отдадим завтра все силы.

– Есть ли что-то, что пугает вас в игре туринцев?

— Да ничего нас не пугает. Знаем, что у «Ювентуса» не лучшее время, два поражения подряд. У нас же — подъем. Думаю, для «Зенита» это станет преимуществом.

Мы никого не боимся и не опасаемся — будем играть со стороны силы, потому что турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы всe для этого сделаем.