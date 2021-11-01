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    Мостовой: «Зенит» никого не боится. Будем играть с «Ювентусом» с позиции силы»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом».

    — В первой игре с «Ювентусом» вы не играли, но как вам кажется со стороны, что не получилось у «Зенита»? В чем причина поражения?

    — Считаю, ровная игра была — ни у нас, ни у «Ювентуса» не было обилия моментов — просто так сложилось, что в конце матча мы пропустили. Что-то особенное сказать по игре не могу, но, думаю, это показатель, что мы можем играть против такой команды.

    Завтра мы должны показать, что не боимся играть против такого клуба. Отдадим завтра все силы.

    – Есть ли что-то, что пугает вас в игре туринцев?

    — Да ничего нас не пугает. Знаем, что у «Ювентуса» не лучшее время, два поражения подряд. У нас же — подъем. Думаю, для «Зенита» это станет преимуществом.

    Мы никого не боимся и не опасаемся — будем играть со стороны силы, потому что турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы всe для этого сделаем.

    • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В 3-м туре туринцы обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1160

      zarsm 34 минуты назад

      Арсенал Тула : Подержите мое пиво

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      Рейтинг: +14091

      paracetamol 1 час назад

      Давер пора, кончай в своей штрафной прятаться!

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      Рейтинг: +3440

      tarasofka > paracetamol 1 час назад

      даун, перебирайся в тарасовку, где тебе самое место.

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      Рейтинг: +8668

      Fusballer 1 час назад

      Юве надо громить! Иначе в ЛЧ делать нечего!

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      Рейтинг: +350

      Форвард 79 1 час назад

      Настрой конечно радует, но лиш бы это не было пустой бравадой!

      И вообще на счет того что юве проиграл две игры подряд, есть хорошая поговорка 《опасайся команды которая на кануне проиграла》

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      Рейтинг: +2690

      lordmrv 1 час назад

      Уверенность в своих силах это хорошо. Но не стоит недооценивать раненого зверя. Пусть Юве бултыхается в середине турнирной таблице и сливает даже Вероне, это все-таки итальянский клуб.

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