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  • Мостовой: «Зенит» никого не боится. Будем играть с «Ювентусом» с позиции силы»

Мостовой: «Зенит» никого не боится. Будем играть с «Ювентусом» с позиции силы»

2 ноября 2021, 08:59
14

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом».

— В первой игре с «Ювентусом» вы не играли, но как вам кажется со стороны, что не получилось у «Зенита»? В чем причина поражения?

— Считаю, ровная игра была — ни у нас, ни у «Ювентуса» не было обилия моментов — просто так сложилось, что в конце матча мы пропустили. Что-то особенное сказать по игре не могу, но, думаю, это показатель, что мы можем играть против такой команды.

Завтра мы должны показать, что не боимся играть против такого клуба. Отдадим завтра все силы.

– Есть ли что-то, что пугает вас в игре туринцев?

— Да ничего нас не пугает. Знаем, что у «Ювентуса» не лучшее время, два поражения подряд. У нас же — подъем. Думаю, для «Зенита» это станет преимуществом.

Мы никого не боимся и не опасаемся — будем играть со стороны силы, потому что турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы всe для этого сделаем.

  • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • В 3-м туре туринцы обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Мостовой Андрей
Комментарии (14)
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lordmrv
1635833566
Уверенность в своих силах это хорошо. Но не стоит недооценивать раненого зверя. Пусть Юве бултыхается в середине турнирной таблице и сливает даже Вероне, это все-таки итальянский клуб.
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Форвард 79
1635833629
Настрой конечно радует, но лиш бы это не было пустой бравадой!
И вообще на счет того что юве проиграл две игры подряд, есть хорошая поговорка 《опасайся команды которая на кануне проиграла》
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Fusballer
1635833680
Юве надо громить! Иначе в ЛЧ делать нечего!
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paracetamol
1635834718
Давер пора, кончай в своей штрафной прятаться!
Ответить
zarsm
1635837463
Арсенал Тула : Подержите мое пиво
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Ганнибал Лектор
1635840170
Удачи Зениту!
Ответить
ArReal
1635842643
С позиции силы?опять что ли 0 ударов в створ ворот? Тебя там и близко не будет на поле - бразильцы выйдут!
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ySS
1635874709
Даже при нынешних делах Ювентуса разговоры об игре с позиции силы выглядят шапкозакидательством.
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