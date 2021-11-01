Азар не намерен уходить из «Реала» в январе

Вингер «Реала» Эден Азар не собирается менять команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Marca, цель 30-летнего футболиста – играть за мадридцев как минимум до конца сезона-2021/22.
Бельгиец недоволен своим положением в клубе, однако у него по-прежнему есть мотивация оправдать возложенные ожидания.
- В 2019 году «Реал» заплатил за Азара 115 миллионов евро.
- С тех пор игрок провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.
Источник: Marca