Новосельцев: «В РПЛ удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь»

Тебя трудно удивить.
Вчера из под тебя какой-то Кассьера забил, ну ты нормально играешь, красавчик !
Центральный защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев назвал единственного футболиста, выступавшего в РПЛ, который его удивил.
– Прошло много лет. Сейчас вас трудно чем-то удивить?
– Если только в Лиге чемпионов, там наши клубы всегда удивляются (улыбается). Там все выше и быстрее, соперники действует иначе.
Первое мое удивление, когда играл против Халка. Я почувствовал, что он отличается и от других легионеров, играет нестандартно, его трудно было «прочитать».
Да, был момент в «Ростове»: я отнял у бразильца мяч, отдал голевую на Азмуна, но в целом Халк производил сильное впечатление.
– Против кого еще сложно в РПЛ играть?
– Удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь.
Против Халка надо было действовать максимально сконцентрированным. Не знаешь, что ждать от него.