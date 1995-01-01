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    Новосельцев: «В РПЛ удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь»

    Центральный защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев назвал единственного футболиста, выступавшего в РПЛ, который его удивил.

    – Прошло много лет. Сейчас вас трудно чем-то удивить?

    – Если только в Лиге чемпионов, там наши клубы всегда удивляются (улыбается). Там все выше и быстрее, соперники действует иначе.

    Первое мое удивление, когда играл против Халка. Я почувствовал, что он отличается и от других легионеров, играет нестандартно, его трудно было «прочитать».

    Да, был момент в «Ростове»: я отнял у бразильца мяч, отдал голевую на Азмуна, но в целом Халк производил сильное впечатление.

    – Против кого еще сложно в РПЛ играть?

    – Удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь.

    Против Халка надо было действовать максимально сконцентрированным. Не знаешь, что ждать от него.

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8249

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тебя трудно удивить.
      Вчера из под тебя какой-то Кассьера забил, ну ты нормально играешь, красавчик !

      1
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      Рейтинг: +324

      Форвард 79 > Alekxei Z. 53 минуты назад

      Он даже и не удивился!))
      Точнее не успел)))

      0
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      Рейтинг: +3401

      raritet 2 часа назад

      Когда он только пришел в клуб, видно было что человек работает над собой: одни мышцы. А уж позже ,глядя на нашу балалайку, начал набирать вес. И конечно, таких ударов нет ни у кого.

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      Рейтинг: +11487

      Литейный4 2 часа назад

      Халк знатно рвал сетку ворот соперников. Особенно красиво залетало свиньям, когда Ребров провожал взглядом мячи в ворота от Халка не шелохнувшись. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1160

      zarsm 2 часа назад

      Самый натуральный лошара. Перешел в Зенит - загубил карьеру. И кто он сейчас?

      1
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      Рейтинг: +1315

      vmonomah17 > zarsm 2 часа назад

      Смотря на карьеру Халка у него всегда была цель заработать много денег. Топ клубы его не интересовали. Так что карьера для халка удалась)))

      0
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      Рейтинг: +7520

      FanatSerj > vmonomah17 1 час назад

      Это болельщик "Ростова" написал, срать ему на этого Халка, он про Новосельцева пишет, последний даже в сборную привлекался до перехода в Зенит.

      0
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      Рейтинг: +324

      Форвард 79 3 часа назад

      Супер деф Российского чемпа))) ты Рассказову это скажи он и в нашем чемпе каждый раз как будто заново родился)))

      1
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      Рейтинг: +45

      francesq > Форвард 79 3 часа назад

      или Васину)

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