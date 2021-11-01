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  • Новосельцев: «В РПЛ удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь»

Новосельцев: «В РПЛ удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь»

1 ноября 2021, 10:30
10

Центральный защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев назвал единственного футболиста, выступавшего в РПЛ, который его удивил.

– Прошло много лет. Сейчас вас трудно чем-то удивить?

– Если только в Лиге чемпионов, там наши клубы всегда удивляются (улыбается). Там все выше и быстрее, соперники действует иначе.

Первое мое удивление, когда играл против Халка. Я почувствовал, что он отличается и от других легионеров, играет нестандартно, его трудно было «прочитать».

Да, был момент в «Ростове»: я отнял у бразильца мяч, отдал голевую на Азмуна, но в целом Халк производил сильное впечатление.

– Против кого еще сложно в РПЛ играть?

– Удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь.

Против Халка надо было действовать максимально сконцентрированным. Не знаешь, что ждать от него.

  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
  • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.

Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»
Россия. Премьер-лига Арсенал Халк Новосельцев Иван
Комментарии (10)
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Форвард 79
1635752364
Супер деф Российского чемпа))) ты Рассказову это скажи он и в нашем чемпе каждый раз как будто заново родился)))
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zarsm
1635754510
Самый натуральный лошара. Перешел в Зенит - загубил карьеру. И кто он сейчас?
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raritet
1635757317
Когда он только пришел в клуб, видно было что человек работает над собой: одни мышцы. А уж позже ,глядя на нашу балалайку, начал набирать вес. И конечно, таких ударов нет ни у кого.
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алдан2014
1635770836
Новосельцев так ваще никогда не удивлял. Хотя данные хорошие были
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portero
1635797253
Иван тоже не впечатляет своей игрой, как будто спит на поле...
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