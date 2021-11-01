Новосельцев: «В РПЛ удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь»

Центральный защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев назвал единственного футболиста, выступавшего в РПЛ, который его удивил.

– Прошло много лет. Сейчас вас трудно чем-то удивить?

– Если только в Лиге чемпионов, там наши клубы всегда удивляются (улыбается). Там все выше и быстрее, соперники действует иначе.

Первое мое удивление, когда играл против Халка. Я почувствовал, что он отличается и от других легионеров, играет нестандартно, его трудно было «прочитать».

Да, был момент в «Ростове»: я отнял у бразильца мяч, отдал голевую на Азмуна, но в целом Халк производил сильное впечатление.

– Против кого еще сложно в РПЛ играть?

– Удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь.

Против Халка надо было действовать максимально сконцентрированным. Не знаешь, что ждать от него.