Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший пресс-атташе сборной России Владимиров: «Черчесов – системный тренер и деликатный человек. Его последняя пресс-конференция – крик души»

Бывший пресс-атташе сборной России Владимиров: «Черчесов – системный тренер и деликатный человек. Его последняя пресс-конференция – крик души»

30 октября 2021, 20:23
17

Игорь Владимиров, бывший пресс-атташе сборной России, в интервью «Голу» поговорил о личности экс-тренера команды Станислава Черчесова. Они вместе работали пять лет.

– Главное ощущение от позднего Черчесова – оторванность от зрителей и образ оправдывающегося депутата: разговоры про войско и государственную задачу, отказ принять провал на Евро-2020.

– Как только сборная не выходит из группы на большом турнире, появляется негативный фон. Помню, как в 2016 году нас не хотели выпускать из аэропорта. Болельщиков много приехало, встреча была не из приятных. Негативный ажиотаж в такие моменты усиливается максимально. Последний Евро завершился совсем недавно, поэтому еще все так остро воспринимается.

Я благодарен Черчесову за многие вещи. Он системный тренер и деликатный (не удивляйтесь) человек. Да, мы проговаривали последнюю пресс-конференцию, но он всегда принимает решения самостоятельно. Думаю, тогда в какой-то степени это был крик души, попытка обратить внимание на положение дел в российском футболе. Если брать результаты, то мы были объективно слабее Бельгии и Дании, а Финляндию обыграли.

  • Владимиров работал в сборной с 2015 по 2021 год.
  • Сейчас должность пресс-атташе сборной России занимает Самвел Авакян.
  • С Черчесовым сборная России доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.

Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алекс636363
1635618108
деликатный? сафонов у него внебрачный сын губерниева, журналисты всегда неправы, все слова в русском языке неправильные, их нельзя употреблять. хамло еще то
Ответить
yorgenbarenz
1635618882
Да,это так.Ни один выпускник пажеского корпуса не предлагал оппоненту пройти в душевую для продолжения беседы,обещая поправить шейные позвонки.
Ответить
maygli
1635619386
Ну это интервью штатного прихлебалы, т. е. лизоблюда. Нашли кого спрашивать. «…крик души» - ну профессиональный чинуша, прессаташе.
Ответить
Soccerdealer63
1635622021
"Системный тренер"?)))))) Сам-то понял,что сказал?! Это, наверное, что-то вроде "сислиба" - системного либерала? То есть: дома на кухне - либерал, а...КАК БАБЛО ИЗ КАЗНЫ ВОРОВАТЬ, ТАК - "СИСТЕМНЫЙ"!))) Или... имел в виду: "всегда работает по системе"? Какой "системе"-то? 4-2-4 или 4-3-3?))) Причём... ВСЕГДА,НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ? Вот...второе ближе к теме, как говорится. Мы помним, что наша сборная на поле, даже когда производила впечатление группы мало знакомых между собой и с футболом обколотых юношей, всегда... "ВЫПОЛНЯЛА НЕКИЙ ПЛАН ЧЕРЧЕСОВА"... То есть: играла "по системе"... Чёрт...какспомнил, так вздрогнул...ЧУР МЕНЯ!))))
Ответить
ivany4
1635623341
Кто еще не лизнул "комиссарского" тела?) Интересно, все уже облизали Черчесова, перед тем как засунуть его Спартак?!)))
Ответить
Plyash
1635623461
Кто слышал интервью молодого ещё физрука 10-15-тилетней давности,помнит,какое это было грубое и неуправляемое животное.Только став полевым командиром,он был вынужден следить за своим базаром,что и привело его к тому,что постоянный контроль за своими словами довел его до того,что словоблудие его превратилось в полный бред. Что мы с Вами и слышали в последние годы. А что такое "системный тренер",пусть объяснит нам сам бывший атташе Владимиров.
Ответить
Hektor 84
1635670965
Этот индюк системный тренер? Просто оказался в нужном месте в нужное время. Не понимаю за что ему приписывают выход на ЧМ и за выход в 1\4 на нем. Обыграли одни колхозы, Испания не в счет, просто отскочили и мяч попал в ногу дырофею. А в играх с сильными соперниками жидко обделались. Зато этот индюк системно пытался злить болел и издевался над ними своими пресс конференциями. Ничего сборная при нем не сотворила, наоборот деградировала. Это кстати отмечали многие европейские специалисты и аналитики. Зато эксперты срач тв и журналюшки особенно чердак пытались превознести и при этом облизать жопу.
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
13
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
5
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
3
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
14
Все новости
Все новости
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
2
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
4
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
6
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
13
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
20
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+