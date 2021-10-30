Бывший пресс-атташе сборной России Владимиров: «Черчесов – системный тренер и деликатный человек. Его последняя пресс-конференция – крик души»

Игорь Владимиров, бывший пресс-атташе сборной России, в интервью «Голу» поговорил о личности экс-тренера команды Станислава Черчесова. Они вместе работали пять лет.

– Главное ощущение от позднего Черчесова – оторванность от зрителей и образ оправдывающегося депутата: разговоры про войско и государственную задачу, отказ принять провал на Евро-2020.

– Как только сборная не выходит из группы на большом турнире, появляется негативный фон. Помню, как в 2016 году нас не хотели выпускать из аэропорта. Болельщиков много приехало, встреча была не из приятных. Негативный ажиотаж в такие моменты усиливается максимально. Последний Евро завершился совсем недавно, поэтому еще все так остро воспринимается.

Я благодарен Черчесову за многие вещи. Он системный тренер и деликатный (не удивляйтесь) человек. Да, мы проговаривали последнюю пресс-конференцию, но он всегда принимает решения самостоятельно. Думаю, тогда в какой-то степени это был крик души, попытка обратить внимание на положение дел в российском футболе. Если брать результаты, то мы были объективно слабее Бельгии и Дании, а Финляндию обыграли.

Владимиров работал в сборной с 2015 по 2021 год.

Сейчас должность пресс-атташе сборной России занимает Самвел Авакян .

. С Черчесовым сборная России доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.

Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое