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    Бывший пресс-атташе сборной России Владимиров: «Черчесов – системный тренер и деликатный человек. Его последняя пресс-конференция – крик души»

    Игорь Владимиров, бывший пресс-атташе сборной России, в интервью «Голу» поговорил о личности экс-тренера команды Станислава Черчесова. Они вместе работали пять лет.

    – Главное ощущение от позднего Черчесова – оторванность от зрителей и образ оправдывающегося депутата: разговоры про войско и государственную задачу, отказ принять провал на Евро-2020.

    – Как только сборная не выходит из группы на большом турнире, появляется негативный фон. Помню, как в 2016 году нас не хотели выпускать из аэропорта. Болельщиков много приехало, встреча была не из приятных. Негативный ажиотаж в такие моменты усиливается максимально. Последний Евро завершился совсем недавно, поэтому еще все так остро воспринимается.

    Я благодарен Черчесову за многие вещи. Он системный тренер и деликатный (не удивляйтесь) человек. Да, мы проговаривали последнюю пресс-конференцию, но он всегда принимает решения самостоятельно. Думаю, тогда в какой-то степени это был крик души, попытка обратить внимание на положение дел в российском футболе. Если брать результаты, то мы были объективно слабее Бельгии и Дании, а Финляндию обыграли.

    • Владимиров работал в сборной с 2015 по 2021 год.
    • Сейчас должность пресс-атташе сборной России занимает Самвел Авакян.
    • С Черчесовым сборная России доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.

    Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое

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    Источник: «Гол»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5340

      maygli 35 минут назад

      Ну это интервью штатного прихлебалы, т. е. лизоблюда. Нашли кого спрашивать.
      «…крик души» - ну профессиональный чинуша, прессаташе.

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      Рейтинг: +2471

      yorgenbarenz 44 минуты назад

      Да,это так.Ни один выпускник пажеского корпуса не предлагал оппоненту пройти в душевую для продолжения беседы,обещая поправить шейные позвонки.

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      Рейтинг: +629

      Алекс636363 57 минут назад

      деликатный? сафонов у него внебрачный сын губерниева, журналисты всегда неправы, все слова в русском языке неправильные, их нельзя употреблять. хамло еще то

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