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    Ребров – о разгроме от «Зенита»: «Мягко говоря, очень плохо, но жизнь продолжается»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, как в команде переживали поражение от «Зенита» со счетом 1:7 в 12-м туре РПЛ.

    «Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера, все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол – он такой. Жизнь такая, но она продолжается.

    Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся. Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы.

    Разбор полeтов? Разговоров много было. Естественно, опыт уже есть. Когда такое происходит, не может быть так, что просто потренировались и разбежались.

    Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, между собой постоянно общаемся. В таких ситуациях это и нужно. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», – сказал Ребров.

    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Ростов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +53594

      portero 26 минут назад

      Ну готовься в воротах стоять, пусть молодой отдохнёт чуток, а то поплыл совсем...

      0
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      Рейтинг: +14

      eryabov1965 49 минут назад

      Одно и тоже из года в год,как минимум лет 20.Лучше бы ничего не говорил.Такое ощущение,что их всех заставляют не только играть в футбол,но и извиняться перед болельщиками.Единственное,что по контракту они выполняют и то,как-будто одолжение делают.В этой команде надо менять все,кроме названия и атрибутики.В этой команде,даже те кто играли хотя бы с желанием и те перестали играть в футбол.И тренер тут совсем не виноват,его просто меняют каждый год или он сам уходит,понимая,что ничего изменить не может.У меня нет возможности бывать на матчах Спартака,но я честно скажу,если бы и была такая возможность сейчас, я бы прекратил посещать матчи с участием этого состава команды и с этим руководством.Хотя я болею за Спартак уже 42 года.Но все лица,которые считают,что сейчас они представляют эту команду,никакого отношения к настоящему Спартаку не имеют.У них,наверное, какой-то свой Спартак.

      0
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      Рейтинг: +519

      Борисыч1 1 час назад

      А телесные наказания в Спартаке есть? Я бы применил...Например, к Максименко...

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      Рейтинг: +8455

      Fusballer > Борисыч1 34 минуты назад

      Не знаю как в Спартаке, но в Зените, видимо, есть)))

      0
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      Рейтинг: +120

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Ребров не понаслышке знает как громил свиней Зенит. Опыт огромный по бабочкам. )))))))))))

      3
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      Рейтинг: +11220

      Литейный4 1 час назад

      Ребров помнит как ему Зенит за шиворот трижды напихал пятёрочек. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +1345

      Блямба 1 час назад

      А.Ребров-Кашпировский.
      "Пособие для просто анализов".

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