Ребров – о разгроме от «Зенита»: «Мягко говоря, очень плохо, но жизнь продолжается»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, как в команде переживали поражение от «Зенита» со счетом 1:7 в 12-м туре РПЛ.

«Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера, все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол – он такой. Жизнь такая, но она продолжается.

Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся. Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы.

Разбор полeтов? Разговоров много было. Естественно, опыт уже есть. Когда такое происходит, не может быть так, что просто потренировались и разбежались.

Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, между собой постоянно общаемся. В таких ситуациях это и нужно. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», – сказал Ребров.