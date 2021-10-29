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  • Ребров – о разгроме от «Зенита»: «Мягко говоря, очень плохо, но жизнь продолжается»

Ребров – о разгроме от «Зенита»: «Мягко говоря, очень плохо, но жизнь продолжается»

29 октября 2021, 16:58
7

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, как в команде переживали поражение от «Зенита» со счетом 1:7 в 12-м туре РПЛ.

«Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера, все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол – он такой. Жизнь такая, но она продолжается.

Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся. Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы.

Разбор полeтов? Разговоров много было. Естественно, опыт уже есть. Когда такое происходит, не может быть так, что просто потренировались и разбежались.

Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, между собой постоянно общаемся. В таких ситуациях это и нужно. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», – сказал Ребров.

  • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
  • Команда идет на 7-м месте в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Ростов».

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ребров Артем
Комментарии (7)
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Блямба
1635517169
А.Ребров-Кашпировский. "Пособие для просто анализов".
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Борисыч1
1635520320
А телесные наказания в Спартаке есть? Я бы применил...Например, к Максименко...
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eryabov1965
1635521010
Одно и тоже из года в год,как минимум лет 20.Лучше бы ничего не говорил.Такое ощущение,что их всех заставляют не только играть в футбол,но и извиняться перед болельщиками.Единственное,что по контракту они выполняют и то,как-будто одолжение делают.В этой команде надо менять все,кроме названия и атрибутики.В этой команде,даже те кто играли хотя бы с желанием и те перестали играть в футбол.И тренер тут совсем не виноват,его просто меняют каждый год или он сам уходит,понимая,что ничего изменить не может.У меня нет возможности бывать на матчах Спартака,но я честно скажу,если бы и была такая возможность сейчас, я бы прекратил посещать матчи с участием этого состава команды и с этим руководством.Хотя я болею за Спартак уже 42 года.Но все лица,которые считают,что сейчас они представляют эту команду,никакого отношения к настоящему Спартаку не имеют.У них,наверное, какой-то свой Спартак.
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portero
1635522395
Ну готовься в воротах стоять, пусть молодой отдохнёт чуток, а то поплыл совсем...
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Ганнибал Лектор
1635533660
Разговор с фанатами вышел откровенный? Все живы? Здоровы? Значит, не откровенный.
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Hektor 84
1635661339
И ни слова извинения! Мерзкий упырь.
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