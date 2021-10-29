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    Гендиректор «Ахмата» – о возможном приглашении Газзаева: «Это неправда»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг информацию, согласно которой команду из Грозного может возглавить Валерий Газзаев.

    «Это неправда. Кто-то запускает такие слухи прямо перед важными матчами. У нас есть главный тренер, который продолжает работать с командой.

    Мы ему доверяем и никого другого не рассматриваем на пост главного тренера», – сказал Айдамиров.

    • Сейчас «Ахмат» тренирует Андрей Талалаев.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
    • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22269

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну вот и здесь опровержение выдуманного сообщения журналюги.

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