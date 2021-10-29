Гендиректор «Ахмата» – о возможном приглашении Газзаева: «Это неправда»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг информацию, согласно которой команду из Грозного может возглавить Валерий Газзаев.
«Это неправда. Кто-то запускает такие слухи прямо перед важными матчами. У нас есть главный тренер, который продолжает работать с командой.
Мы ему доверяем и никого другого не рассматриваем на пост главного тренера», – сказал Айдамиров.
- Сейчас «Ахмат» тренирует Андрей Талалаев.
- Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
- Газзаев не работает в футболе с 2013 года.
Источник: Sport24