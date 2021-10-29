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    Айртон – об обвинениях в симуляциях: «Если я и лежу, то недолго. Действительно часто достается»

    Защитник «Спартака» Айртон ответил на обвинения в частых симуляциях.

    — Тедеско говорил: «Если Айртон не полежит на поле хоть раз за матч, это будет не Айртон». При этом есть сведения, что судьи даже приводят эпизоды с тобой в качестве примера, когда разбирают, как вычислить симуляцию. Не боишься, что арбитры совсем перестанут тебе верить?

    — Слушайте, во-первых, если я и лежу, то недолго. Во-вторых, не так просто найти игрока, который за матч ни разу не падает. А самое главное, мне действительно часто достается от соперников, когда я набираю высокую скорость.

    • Айртон провел 17 матчей за клуб в этом сезоне, забил 1 гол и сделал ассист.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.
    • Рыночная стоимость бразильца – 5 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Спартака»

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