Айртон – об обвинениях в симуляциях: «Если я и лежу, то недолго. Действительно часто достается»

Защитник «Спартака» Айртон ответил на обвинения в частых симуляциях.

— Тедеско говорил: «Если Айртон не полежит на поле хоть раз за матч, это будет не Айртон». При этом есть сведения, что судьи даже приводят эпизоды с тобой в качестве примера, когда разбирают, как вычислить симуляцию. Не боишься, что арбитры совсем перестанут тебе верить?

— Слушайте, во-первых, если я и лежу, то недолго. Во-вторых, не так просто найти игрока, который за матч ни разу не падает. А самое главное, мне действительно часто достается от соперников, когда я набираю высокую скорость.

Айртон провел 17 матчей за клуб в этом сезоне, забил 1 гол и сделал ассист.

Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

Рыночная стоимость бразильца – 5 миллионов евро.

Айртон – об 1:7 с «Зенитом»: «Нам стыдно. Хочу попросить прощения за боль, которую «Спартак» причинил болельщикам»