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  • Айртон – об 1:7 с «Зенитом»: «Нам стыдно. Хочу попросить прощения за боль, которую «Спартак» причинил болельщикам»

Айртон – об 1:7 с «Зенитом»: «Нам стыдно. Хочу попросить прощения за боль, которую «Спартак» причинил болельщикам»

29 октября 2021, 11:05
10

Защитник «Спартака» Айртон попросил прощения у болельщиков за разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

— «Спартак» потерпел очень крупное поражение в Санкт-Петербурге. Как команда это пережила?

— Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать.

Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.

— Сразу после матча Георгий Джикия как капитан извинился перед болельщиками. Тебе есть что добавить к его словам?

— Я тоже хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от «Зенита» не помешает нам завершить сезон достойно.

  • «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю.
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
  • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Айртон
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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мы_не_рабы
1635496799
Посмотрим в следующих играх. Наша пословица гласит, что за одного битого двух не битых дают. Старайтесь, а мы вас поддержим!
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Fusballer
1635497357
Обидно не столько за счёт, сколько за унылую безвольную игру.
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Hektor 84
1635503379
Молодец Айртон! Видится у человека воспитание. Чего не сказать о наших лимитчиках. Хотелось бЫ услыШАть Джикию, Максименко, Рассказова, Зобнина, Соболева. Ах да совсем забыл они ведь нИкогО не уБили, модно не извиняться)))
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Ганнибал Лектор
1635505561
О чем вы можете серьезно разговаривать с тренером, гендиром и т.п., когда состав на игру выбирает...дочка акционера?!
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alp
1635505787
судя по комментам мясных на зенитовских ветках, некоторым спартаковским до сих пор больно )))
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Kollljan
1635508285
Сижу сейчас на на работе. Ещё два часа горбатиться. Вспомнил вдруг счёт 7:1 - и хорошо на душе сталоо!!! Гы-гы-гы-гы!!!!!
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ProstoPolzovatel95
1635509385
Давайте честно, все в жизни случается...Лучшим извинением от Вас будут уверенные победы в следующих турах и хорошее выступление в осенней части Лиги Европы
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paracetamol
1635518878
Сегодня Зенит вынесет Дырнамо 9-0, гордиться 1-7 будете.
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