Айртон – об 1:7 с «Зенитом»: «Нам стыдно. Хочу попросить прощения за боль, которую «Спартак» причинил болельщикам»

Защитник «Спартака» Айртон попросил прощения у болельщиков за разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

— «Спартак» потерпел очень крупное поражение в Санкт-Петербурге. Как команда это пережила?

— Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать.

Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.

— Сразу после матча Георгий Джикия как капитан извинился перед болельщиками. Тебе есть что добавить к его словам?

— Я тоже хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от «Зенита» не помешает нам завершить сезон достойно.