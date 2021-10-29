Айртон – об 1:7 с «Зенитом»: «Нам стыдно. Хочу попросить прощения за боль, которую «Спартак» причинил болельщикам»

К чему эти слова ?
Сопоставить состав команд по позициям , то наверно 1:10 будет ( надеюсь Джикия сильнее Ловрена ), вот как такое Лукойл допускает ?
Извинятся Федун и Алекперов должны, если им конечно Спартак нужен , а не Тушино.
Защитник «Спартака» Айртон попросил прощения у болельщиков за разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.
— «Спартак» потерпел очень крупное поражение в Санкт-Петербурге. Как команда это пережила?
— Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать.
Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.
— Сразу после матча Георгий Джикия как капитан извинился перед болельщиками. Тебе есть что добавить к его словам?
— Я тоже хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от «Зенита» не помешает нам завершить сезон достойно.
- «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю.
- Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
- «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.