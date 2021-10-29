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    Айртон – об 1:7 с «Зенитом»: «Нам стыдно. Хочу попросить прощения за боль, которую «Спартак» причинил болельщикам»

    Защитник «Спартака» Айртон попросил прощения у болельщиков за разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

    — «Спартак» потерпел очень крупное поражение в Санкт-Петербурге. Как команда это пережила?

    — Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать.

    Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.

    — Сразу после матча Георгий Джикия как капитан извинился перед болельщиками. Тебе есть что добавить к его словам?

    — Я тоже хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от «Зенита» не помешает нам завершить сезон достойно.

    • «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю.
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
    • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8189

      Alekxei Z. 56 минут назад

      К чему эти слова ?
      Сопоставить состав команд по позициям , то наверно 1:10 будет ( надеюсь Джикия сильнее Ловрена ), вот как такое Лукойл допускает ?
      Извинятся Федун и Алекперов должны, если им конечно Спартак нужен , а не Тушино.

      1
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      Рейтинг: +8431

      Fusballer 1 час назад

      Обидно не столько за счёт, сколько за унылую безвольную игру.

      1
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      Рейтинг: +3898

      мы_не_рабы 1 час назад

      Посмотрим в следующих играх. Наша пословица гласит, что за одного битого двух не битых дают. Старайтесь, а мы вас поддержим!

      1
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      Рейтинг: +3510

      Бомбардиръ 1 час назад

      Если рублём наказывать их за разгром, то посмотрели бы, как они будут извиняться тогда.

      1
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      Рейтинг: +26149

      silver29 1 час назад

      надоел этот звезжеж (((( нихера вы не научитесь играть с этих пустых извинений, тот же Айртон стал серым и не заметным на поле, нужно кардинально менять состав, но для этого нужен тренер с защитой от вмешательства проституток.

      6
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      Рейтинг: +3264

      tarasofka 2 часа назад

      так и нам стыдно за спартак) причём, уже много лет))

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      Рейтинг: +3510

      Бомбардиръ > tarasofka 1 час назад

      Испанский стыд)

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      Рейтинг: +25818

      Боцман59rus > Бомбардиръ 10 минут назад

      мне уже за испанский стыд стыдно, что бы это ни значило>)))

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      Рейтинг: +3510

      Бомбардиръ > Боцман59rus 4 минуты назад

      Ага)

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