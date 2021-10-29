Судья – игрокам «Реала» после 0:0 с «Осасуной»: «Я добавил всего 4 минуты? У вас было 90 минут»

Испанский судья Сесар Сото Градо резко ответил на претензии футболистов «Реала» после матча 11-го тура Примеры с «Осасуной» (0:0).

Эдер Милитао, Винисус Жуниор и Родриго окружили арбитра после финального свистка и выразили недовольство тем, что Градо добавил только четыре минуты к основному времени.

«Только четыре… Четыре! Почему четыре? Невозможно», – сказал Милитао.

«У вас было 90 минут, так что хватит спорить», – ответил арбитр.