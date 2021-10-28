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    Судья – игрокам «Реала» после 0:0 с «Осасуной»: «Я добавил всего 4 минуты? У вас было 90 минут»

    Испанский судья Сесар Сото Градо резко ответил на претензии футболистов «Реала» после матча 11-го тура Примеры с «Осасуной» (0:0).

    Эдер Милитао, Винисус Жуниор и Родриго окружили арбитра после финального свистка и выразили недовольство тем, что Градо добавил только четыре минуты к основному времени.

    «Только четыре… Четыре! Почему четыре? Невозможно», – сказал Милитао.

    «У вас было 90 минут, так что хватит спорить», – ответил арбитр.

    • «Реал», несмотря на потерю очков, вышел на первое место в Примере.
    • «Осасуна» не побеждает на «Сантьяго Бернабеу» с 2004 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +47058

      MaxRnD 17 минут назад

      А вот есть же хорошие судьи
      https://bombardir.ru/news/637892-Primera-Hetafe-upustil-pervuyu-pobedu-v-sezone-propustiv-ot-Granady-na-97-y-minute

      0
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      Рейтинг: +624

      Алекс636363 40 минут назад

      молодец судья

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