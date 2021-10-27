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  • Гилерме – о 367 играх за «Локо»: «Не было цели опередить Босса по числу матчей за клуб»

Гилерме – о 367 играх за «Локо»: «Не было цели опередить Босса по числу матчей за клуб»

27 октября 2021, 00:17
2

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свой 367 матч за столичный клуб. Он вышел на третье место по числу игр за «Локо», опередив Сергея Овчинникова.

«14 лет в Локомотиве и 367 матчей.

Для меня не было целью опередить по количеству игр за клуб его легенду Босса. Но сейчас я понимаю, что это очень ценное достижение.

Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола. Спасибо всей паровозной семье за поддержку и добрые слова! Увидимся на стадионе!» – написал Гилерме в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Маринато Гилерме
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме Овчинников Сергей
Комментарии (2)
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acor94
1635310903
Да уж, это ты зря вперед босса в пекло полез, так и в жбан от него получить можно. Выход один, вернуться домой в Бразилию и не занимать лимитное место!
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Vitaga
1635343658
в советское время Локомотив называли пятым колесом в московском футболе. он то вылетал то снова входил в высшую лигу. потом у Торпедо спонсором которого был автозавод сдулся а Локо стал 4м колесом. но сейчас когда рулить стали немцы колесо может стать снова лишним
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