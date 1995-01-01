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    Гилерме – о 367 играх за «Локо»: «Не было цели опередить Босса по числу матчей за клуб»

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свой 367 матч за столичный клуб. Он вышел на третье место по числу игр за «Локо», опередив Сергея Овчинникова.

    «14 лет в Локомотиве и 367 матчей.

    Для меня не было целью опередить по количеству игр за клуб его легенду Босса. Но сейчас я понимаю, что это очень ценное достижение.

    Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола. Спасибо всей паровозной семье за поддержку и добрые слова! Увидимся на стадионе!» – написал Гилерме в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Маринато Гилерме

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