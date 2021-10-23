АПЛ. «Уотфорд» Раньери разгромил в гостях «Эвертон», «Лидс» на 93-й минуте ушел от поражения от «Вулверхэмптона»

«Уотфорд» впервые победил при менеджере Клаудио Раньери. Выходец из Чемпионшипа на выезде разгромил «Эвертон» Рафаэля Бенитеса. При этом «Уотфорд» дважды по ходу встречи уступал; команда с 78-й минуты до финального свистка забила четыре мяча.

В другой встрече «Вулверхэмптон» упустил победу над «Лидсом». Очко команде Марсело Бьелсы принес гол форварда Родриго.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бентеке, 56; 1:1 – Уилсон, 65.

Эвертон – Уотфорд – 2:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Дэвис, 3; 1:1 – Кинг, 13; 2:1 – Ришарлисон, 63; 2:2 – Куцка, 78; 2:3 – Кинг, 80; 2:4 – Кинг, 86; 2:5 – Деннис, 90+1.

Лидс – Вулверхэмптон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хван, 10; 1:1 – Родриго, 90+3 (с пенальти).

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