Головин готов сыграть с «Монпелье»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что его клиент попадет в заявку команды на матч 11-го тура Лиги 1 против «Монпелье».
«Саша полностью восстановился от травмы. Он готовится к завтрашнему матчу с «Монпелье», Александр точно будет включен в заявку на игру», – сказал агент.
- У Головина было повреждение паха.
- В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- «Монако» примет «Монпелье» в воскресенье в 18:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»