Головин готов сыграть с «Монпелье»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что его клиент попадет в заявку команды на матч 11-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

«Саша полностью восстановился от травмы. Он готовится к завтрашнему матчу с «Монпелье», Александр точно будет включен в заявку на игру», – сказал агент.