КДК оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 50 тысяч за массовую потасовку в первом тайме

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для «Спартака» и «Динамо» за инцидент в концовке первого тайма матча 11-го тура РПЛ.
После фола хавбека «Динамо» Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие команды устроили массовую потасовку, к которой присоединились члены тренерского штаба.
«Как вы знаете, по ходу матча «Спартака» и «Динамо» произошла массовая конфронтация с участием игроков. В рапорте написано, что конфронтация происходила с участием запасных и всего тренерского штаба. А без разрешения судьи, как вы знаете, выходить на поле нельзя.
Поэтому за массовое появление на поле посторонних лиц каждый клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.
- «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2.
- Красно-белые ушли от поражения в конце встречи, отыгравшись с 0:2.
Источник: «Р-Спорт»