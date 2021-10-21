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    КДК оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 50 тысяч за массовую потасовку в первом тайме

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для «Спартака» и «Динамо» за инцидент в концовке первого тайма матча 11-го тура РПЛ.

    После фола хавбека «Динамо» Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие команды устроили массовую потасовку, к которой присоединились члены тренерского штаба.

    «Как вы знаете, по ходу матча «Спартака» и «Динамо» произошла массовая конфронтация с участием игроков. В рапорте написано, что конфронтация происходила с участием запасных и всего тренерского штаба. А без разрешения судьи, как вы знаете, выходить на поле нельзя.

    Поэтому за массовое появление на поле посторонних лиц каждый клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2.
    • Красно-белые ушли от поражения в конце встречи, отыгравшись с 0:2.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13827

      paracetamol 1 минуту назад

      Чёт мало, даже на премию армяшке на Новый год не хватит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30118

      oyabun 6 минут назад

      А Спартак то за что? Инцидент произошел возле Динамовской скамейки. Только их представители в драке и участвовали. А арбитра не собираются штрафануть за то что драка началась из за его нерешительных действий по отношению к нарушившему Захаряну?

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