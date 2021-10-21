КДК оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 50 тысяч за массовую потасовку в первом тайме

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для «Спартака» и «Динамо» за инцидент в концовке первого тайма матча 11-го тура РПЛ.

После фола хавбека «Динамо» Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие команды устроили массовую потасовку, к которой присоединились члены тренерского штаба.

«Как вы знаете, по ходу матча «Спартака» и «Динамо» произошла массовая конфронтация с участием игроков. В рапорте написано, что конфронтация происходила с участием запасных и всего тренерского штаба. А без разрешения судьи, как вы знаете, выходить на поле нельзя.

Поэтому за массовое появление на поле посторонних лиц каждый клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.