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  • КДК оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 50 тысяч за массовую потасовку в первом тайме

КДК оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 50 тысяч за массовую потасовку в первом тайме

21 октября 2021, 17:58
6

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для «Спартака» и «Динамо» за инцидент в концовке первого тайма матча 11-го тура РПЛ.

После фола хавбека «Динамо» Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие команды устроили массовую потасовку, к которой присоединились члены тренерского штаба.

«Как вы знаете, по ходу матча «Спартака» и «Динамо» произошла массовая конфронтация с участием игроков. В рапорте написано, что конфронтация происходила с участием запасных и всего тренерского штаба. А без разрешения судьи, как вы знаете, выходить на поле нельзя.

Поэтому за массовое появление на поле посторонних лиц каждый клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

  • «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2.
  • Красно-белые ушли от поражения в конце встречи, отыгравшись с 0:2.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (6)
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oyabun
1634829137
А Спартак то за что? Инцидент произошел возле Динамовской скамейки. Только их представители в драке и участвовали. А арбитра не собираются штрафануть за то что драка началась из за его нерешительных действий по отношению к нарушившему Захаряну?
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paracetamol
1634829420
Чёт мало, даже на премию армяшке на Новый год не хватит!
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vladimir-7
1634834398
Я думал с каждого по 50 тысяч, а тут с команды, вон Собянин с мадам Поповой, стригут штраф по 5 тысяч за проезд в транспорте или появлении в общественном месте, из-за приспущенной маски.
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Томик
1634842368
Охрененно. Прибежало всё "динамо". Карасёв всё просрал. А виноват "Спартак". Видимо Кофрие пяткой поцарапал шипы Захаряну.
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sined1951
1634892882
Этому КДК не хера вмешиваться. Подумаешь игроки немного потолкались, выплеснули эмоции. Зачем вытягивать деньги из команд. Работают как государственная дума, за любую ерунду штрафуют.
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