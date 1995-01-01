Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    «Матч» договорился о сотрудничестве с радиостанцией «Зенит»

    Субхолдинг «Матч» достиг договорeнности об информационном сотрудничестве с радиостанцией «Зенит».

    «Для организации эфиров «Радио Зенит» из Москвы будет создана современная радиостудия «Матч+», которая появится в пресс-центре агентства.

    Также радиостудия, отвечающая самым современным технологичным требованиям, будет использоваться для иных потребностей холдинга. Строительство пресс-центра завершается в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

    Кроме того, в рамках сотрудничества запланированы совместные развлекательные проекты в социальных сетях и интерактивные активации для любителей спорта», – говорится в пресс-релизе «Матч ТВ».

    «Мы рады стать частью большой семьи холдинга «Матч». Уверены, что наша совместная работа значительно расширит возможности каждой из сторон в современном информационном спортивном поле.

    У нас будет уникальная возможность расширить свою аудиторию и увеличить объeм эксклюзивного контента, а нашему «старшему брату» наверняка пригодится опыт и экспертиза «Радио Зенит», которое за 14 лет своей работы стало авторитетным спортивным СМИ в Санкт-Петербурге», – сообщила генеральный директор «Радио Зенит» Жанна Люкшина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1086

      GreyDM 30 минут назад

      Прикольно)): газпром договорился с газпромом
      Смешно блеать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8102

      Alekxei Z. 39 минут назад

      Ещё остались сомневающиеся , что матч-тв по определению не может быть объективным. Кто платит , тот и заказывает музыку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2814

      tarasofka > Alekxei Z. 25 минут назад

      мне просто интересно, в чём твой визг. матч регулярно показывает спартак, вот даже с лестером бесплатно. ну и т.д. что не так? что не устраивает твоё рыло?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90410
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67880
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru