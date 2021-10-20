«Матч» договорился о сотрудничестве с радиостанцией «Зенит»

Субхолдинг «Матч» достиг договорeнности об информационном сотрудничестве с радиостанцией «Зенит».

«Для организации эфиров «Радио Зенит» из Москвы будет создана современная радиостудия «Матч+», которая появится в пресс-центре агентства.

Также радиостудия, отвечающая самым современным технологичным требованиям, будет использоваться для иных потребностей холдинга. Строительство пресс-центра завершается в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

Кроме того, в рамках сотрудничества запланированы совместные развлекательные проекты в социальных сетях и интерактивные активации для любителей спорта», – говорится в пресс-релизе «Матч ТВ».

«Мы рады стать частью большой семьи холдинга «Матч». Уверены, что наша совместная работа значительно расширит возможности каждой из сторон в современном информационном спортивном поле.

У нас будет уникальная возможность расширить свою аудиторию и увеличить объeм эксклюзивного контента, а нашему «старшему брату» наверняка пригодится опыт и экспертиза «Радио Зенит», которое за 14 лет своей работы стало авторитетным спортивным СМИ в Санкт-Петербурге», – сообщила генеральный директор «Радио Зенит» Жанна Люкшина.