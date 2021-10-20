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  • Ещенко: «Судьям в России нужно дать хорошую зарплату, чтобы посторонние мысли не возникали»

Ещенко: «Судьям в России нужно дать хорошую зарплату, чтобы посторонние мысли не возникали»

20 октября 2021, 16:49
8

Защитника «Спартака» Андрей Ещенко считает, что российским судьям нужно поднять зарплату.

— Судейский корпус в России зачищают. Или очищают, кому как. Что думаете?

— Хорошую зарплату им надо дать прежде всего, чтобы посторонние мысли не возникали. А потом внимательно смотреть. Если всe равно ошибаются так, что даже VAR не спасет, более серьезные меры нужны, наверное. Сколько судей сейчас обслуживают одну игру? Шесть? Семь?

— Шесть плюс инспектор.

— Вот видите. Ответственность должна быть, в 14 глаз можно рассмотреть что угодно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (8)
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Nerlinger
1634738368
Работягам дайте хорошую зарплату !!! А бездельников судить за взятки !!!
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Plyash
1634738410
А футболёрам пора наоборот,закрыть халяву за ничего-неделание на поле,и халяву за полировку скамейки запасных.
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"supermax"
1634738574
или по губам
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Andrew01
1634738875
100 тыс. руб. в месяц это более чем достойная зарплата для регионов! Столько пусть получают, а видно им 200 или более за матч мало? что мысли разные посещают, просто надо серьезней наказывать за ошибки, ЭСК признал ошибку лишили зарплаты, и через прокуратуру разбирать причины, были ли связи с кем-то из представителей клубов или подозрительными лицами, доказали сговор/подкуп - срок 2-3 года, как за взятку или мошенничество. Тогда и чистить корпус не надо, сами будут валить или судить нормально.
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Чехов на Садовой
1634740886
Ежели кротам дать ''хорошую зарплату'', в понимании Ещенко, то они судить будут ещё хуже. Также дерьмово, как играют паспортисты со своими космическими контрактами. А зарплата у судеек в РПЛ и так очень даже не хилая, фиг кого из них от кормушки отгонишь, козлов!!!
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Томик
1634743425
Найдутся и другие, которым можно зарплату поднять. А этих надо на площади пороть и билеты на это действо продавать. Тоже может проблему решить.
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житель СПб
1634749755
У семи нянек дитя без глаза...
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Hektor 84
1634756485
Та сколько же им еще платить? Аппетиты растут.
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