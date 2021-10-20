Ещенко: «Судьям в России нужно дать хорошую зарплату, чтобы посторонние мысли не возникали»

Защитника «Спартака» Андрей Ещенко считает, что российским судьям нужно поднять зарплату.

— Судейский корпус в России зачищают. Или очищают, кому как. Что думаете?

— Хорошую зарплату им надо дать прежде всего, чтобы посторонние мысли не возникали. А потом внимательно смотреть. Если всe равно ошибаются так, что даже VAR не спасет, более серьезные меры нужны, наверное. Сколько судей сейчас обслуживают одну игру? Шесть? Семь?

— Шесть плюс инспектор.

— Вот видите. Ответственность должна быть, в 14 глаз можно рассмотреть что угодно.