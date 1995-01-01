Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Ещенко: «Судьям в России нужно дать хорошую зарплату, чтобы посторонние мысли не возникали»

    Защитника «Спартака» Андрей Ещенко считает, что российским судьям нужно поднять зарплату.

    — Судейский корпус в России зачищают. Или очищают, кому как. Что думаете?

    — Хорошую зарплату им надо дать прежде всего, чтобы посторонние мысли не возникали. А потом внимательно смотреть. Если всe равно ошибаются так, что даже VAR не спасет, более серьезные меры нужны, наверное. Сколько судей сейчас обслуживают одну игру? Шесть? Семь?

    — Шесть плюс инспектор.

    — Вот видите. Ответственность должна быть, в 14 глаз можно рассмотреть что угодно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +814

      Чехов на Садовой 9 минут назад

      Ежели кротам дать ''хорошую зарплату'', в понимании Ещенко, то они судить будут ещё хуже. Также дерьмово, как играют паспортисты со своими космическими контрактами. А зарплата у судеек в РПЛ и так очень даже не хилая, фиг кого из них от кормушки отгонишь, козлов!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8102

      Alekxei Z. 42 минуты назад

      Бесполезная идея. В нашей стране чиновники имея хорошие зп воруют напрополую. Менталитет !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +947

      Andrew01 43 минуты назад

      100 тыс. руб. в месяц это более чем достойная зарплата для регионов! Столько пусть получают, а видно им 200 или более за матч мало? что мысли разные посещают, просто надо серьезней наказывать за ошибки, ЭСК признал ошибку лишили зарплаты, и через прокуратуру разбирать причины, были ли связи с кем-то из представителей клубов или подозрительными лицами, доказали сговор/подкуп - срок 2-3 года, как за взятку или мошенничество. Тогда и чистить корпус не надо, сами будут валить или судить нормально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      "supermax" 48 минут назад

      или по губам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8758

      playsh 51 минуту назад

      А футболёрам пора наоборот,закрыть халяву за ничего-неделание на поле,и халяву за полировку скамейки запасных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2544

      Nerlinger 51 минуту назад

      Работягам дайте хорошую зарплату !!!
      А бездельников судить за взятки !!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90410
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67880
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru