Бартомеу: «Коутиньо и Дембеле не оправдали ожиданий, но такое случается»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что переходы Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле в каталонский клуб не оправдали ожиданий.

«Некоторые футболисты, которые стоили больших денег, не оправдали ожиданий, но такое случается. Когда их подписывали, все аплодировали.

Коутиньо пришел, потому что Иньеста уходил. Он был лучшим в АПЛ. Дембеле заменил Неймара», – сказал Бартомеу.